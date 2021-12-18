Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'ın Yiğido adlı muhabbet kuşu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaraylı tecrübeli kaleci için 'Geçmiş olsun Muslera' dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da sakatlanan kaleci Muslera'yı Yiğido isimli muhabbet kuşu unutmadı.

"GEÇMİŞ OLSUN MUSLERA" DEDİ

Ömer Bayrak'a ait olan ve konuşkan özelliği ile dikkat çeken muhabbet kuşu, kısa sürede öğrendiği cümleyi tekrarlayarak, 'Geçmiş olsun Muslera' demeyi öğrendi.

Yiğido adlı muhabbet kuşundan Muslera'ya 'geçmiş olsun' mesajı - VİDEO

"UZUN CÜMLELER KURUYOR"

'Yiğido' ile boş kaldığı sürece bireysel olarak ilgilendiğini belirten Ömer Bayrak, "Uzun cümleler kuruyor. Sivas türküleri ve Sivasspor sloganlarını da söylüyor. Geçen maçta da çok üzüldük, Muslera sakatlandı. Allah hiçbir futbolcunun başına vermesin. Kimse sakatlık geçirmesin. Onun için bir slogan yaptık. 'Geçmiş olsun Muslera' dedik. Bu şekilde kendisine dileklerde bulunduk" dedi.