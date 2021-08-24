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- Yiğidolar tur şansını zora soktu! Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yiğidolar tur şansını zora soktu! Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 14:45
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için büyük mücadele etti ancak Kopenhag'a kendi evinde 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Tur şansını zora sokan Yiğidolar, rövanş maçını kazanmak için Danimarka'ya gidecek.
Sivasspor rövanş maçında mutlak galibiyet isterken, futbolseverler ise temsilcimizi yalnız bırakmak istemiyor.
Maçı izlemek isteyen ya da Danşmarka'ya giderek Sivas'ı desteklemek isteyenler, "Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SİVASSPOR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kopenhag - Sivasspor maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.
Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Sivasspor, ilk maçta Kopenhag'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu.
Sivasspor'un golünü Leke James atarken, Kopenhag’ın gollerini ise Kevin Diks ve Jens Stage kaydetti.