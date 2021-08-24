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Yiğidolar tur şansını zora soktu! Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yiğidolar tur şansını zora soktu! Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor ilk maçta Kopenhag'a kendi evinde 2-1 mağlup olurken, taraftarlar ise rövanş maçını merak ediyor. Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?