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    Yiğidolar tur şansını zora soktu! Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sivasspor ilk maçta Kopenhag'a kendi evinde 2-1 mağlup olurken, taraftarlar ise rövanş maçını merak ediyor. Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 14:45
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    Yiğidolar tur şansını zora soktu! Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için büyük mücadele etti ancak Kopenhag'a kendi evinde 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

    Tur şansını zora sokan Yiğidolar, rövanş maçını kazanmak için Danimarka'ya gidecek.

    Sivasspor rövanş maçında mutlak galibiyet isterken, futbolseverler ise temsilcimizi yalnız bırakmak istemiyor.

    Maçı izlemek isteyen ya da Danşmarka'ya giderek Sivas'ı desteklemek isteyenler, "Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    SİVASSPOR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Kopenhag - Sivasspor maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.

    Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    Sivasspor, ilk maçta Kopenhag'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu.

    Sivasspor'un golünü Leke James atarken, Kopenhag’ın gollerini ise Kevin Diks ve Jens Stage kaydetti.

    Yiğidolar tur şansını zora soktu! Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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