Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişi ile yeni yıla zengin olarak girmenin hayalini kuranlar, yılbaşı çekilişinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.

Yeni yıla zengin olarak girmenin hayalini kuran vatandaşlar, çeyrek, yarım ve tam biletlerini aldı ve Milli Piyango sonuçları için bekleyişe geçti.

Şans oyunu severler, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine saatler kala ''Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL'nin sahibi belli olacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olduğu çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek.

Peki Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak İşte, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı...

2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 23:00'te canlı yayında gerçekleşecek.

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenecek olan çekiliş ile birlikte bilet alanlar Milli piyango sorgulama yapabilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango resmi internet sitesi www.millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebilecek.

Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi, hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleştirilebilecek.

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.