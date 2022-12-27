Yılbaşı hediyesi almak/vermek caiz midir

Yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler, İslamiyet'e göre caiz olup olmadığını da sorguluyor. Peki yılbaşında hediyeleşmek caiz midir, günah mıdır? İşte yanıtı...

Yılbaşı vesilesiyle sevdiklerine hediye alanlar veya çekilişe dahil olanlar, İslami açıdan uygunluğunu da sorguluyor.

Yeni yılda hediyeleşmek caiz midir sorusu son günlerde arama motorlarında araştırılıyor.

Özel günlerde hediyeleşme kültürünün oldukça yaygın olduğu ülkemizde yılbaşı öncesi dini konular merak ediliyor.

Aile, iş veya okul hayatında yılbaşı, bayram gibi bazı dönemlerde tarafımıza armağan, hediye çeşitli eşantiyon malzemeler (takvim, ajanda vs.) gönderiliyor.

Peki yılbaşında hediyeleşmek caiz midir, günah mıdır? İşte cevabı...

Yılbaşı hediyesi caiz midir

Yılbaşı kutlamak gayrimüslimlere ait bir gelenek olduğu gibi başka inançların şiari olan günlere, o günü kutlama maksadıyla katılmak, aynı maksatla o günlerde tebrikleşmek ve hediyeleşmek, yine aynı maksatla hindi vb. almak, yemek, ziyafet çekmek, aynı maksatla bu tür kutlamalara katılmak doğru değildir.

Bunun dışında Müslümanların birbirlerini mutlu etmek, sevgisini göstermek ve hatır bırakmak için helal ürünlerle hediyeleşmesi caizdir.