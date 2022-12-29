Yılbaşı için tarif arayanlar buraya! Birbirinden lezzetli 5 yılbaşı mezesi tarifi!

Bu sene yılbaşı gecesini evde sevdikleriyle geçirmek isteyenler için mükemmel meze tarifleri hazırladık. Bu mezelerle yılbaşı sofralarınızı süsleyin!

Yılbaşına kısa bir zaman kala, herkes hazırlık yapmaya başladı. Bazı kişiler dışarıda vakit geçirmek isterken bazı kişiler evde sevdikleriyle yeni yıla girmek istiyor.

İnsanlar yeni yıl kutlamaları için çam ağaçları alıp süslüyor. Aynı zamanda sevdiklerini hediyelerle mutlu etmek istiyor.

Bütün hazırlıklar devam ederken, yılbaşında sevdiklerini evde ağırlayacak kişiler için birbirinden güzel meze tariflerini derledik.

Yılbaşına sayılı günler kala menü listenizi hazırlamaya başladıysanız mutlaka bu mezelere göz atın!

Haydari tarifi

500 gr süzme yoğurt

50 gr peynir

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Bir kaba süzme yoğurdu koyun. Beyaz peyniri iyice ezdikten sonra karıştırma kabına koyun. Sarımsağı ince ince doğradıktan sonra üzerine tuz ekleyip dövün ve yoğurdun üzerine ekleyin. Küçük bir tavada zeytinyağını kızdırın. Ceviz içini ekleyip kavurun. Daha sonra naneyi ekleyip ocaktan alın. Hazırladığınız bütün malzemeleri karıştırın. Soğuk servis edin. Afiyet olsun.

Levrek marin tarifi

2 adet levrek fileto

1,5 adet limon

1 adet portakal

1 yemek kaşığı taneli hardal

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

Yapılışı:

Derisiz levreklerin kılçıklarını temizleyin. Daha sonra jülyen doğrayın. Soğanı da doğrayıp tuzladıktan sonra soğuk suda bekletin. 1 adet limon ve portakalın kabuklarını rendeleyin. Ardından sularını sıkın ve sıktığınız suya hardal, zeytinyağı, kabuk rendesi, tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Soğanların suyunu süzüp levreklere ekleyin. Üzerine hazırladığınız sosu, karabiberi ve defne yaprağını ekleyip karıştırın. Ağzı kapalı bir şekilde bir gece buzdolabında bekletin. Böylece balık asidin içinde pişecektir. Servis edeceğiniz zaman sosun yarısını süzün. Afiyet olsun.

Humus tarifi

400 gram konserve nohut

2 yemek kaşığı tahin

3 diş sarımsak

5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Kırmızı biber

Kimyon

Kişniş

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Nohuttan bir yemek kaşığı kadar kenara ayırın. Kişniş dışında kalan bütün malzemeleri rondodan geçirin. Eğer kıvamı koyu gelirse biraz su ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız humusun üzerini kişniş ve kenara ayırdığınız nohut ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Rus salatası tarifi

3 tane orta boy patates

2 tane havuç

1 su bardağı bezelye (ister dondurulmuş kullanın isterseniz konserve)

6 - 7 tane kornişon salatalık turşusu

5 yemek kaşığı mayonez

5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Patates geç piştiği için öncelikle patatesleri haşlayın. Daha sonra bütün sebzelerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Bezelye ve havuçları da haşlayın. Haşladığınız sebzelerin suyunu süzdükten sonra soğumasını bekleyin. Tüm sebzeleri bir kaba alın. Üzerine küp küp doğranan turşuları da ekleyerek karıştırın. Küçük bir kapta yoğurt, mayonez, tuz ve karabiberi karıştırın. Bu karışımı sebzelerin üzerine dökün. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Kereviz salatası tarifi

1 adet orta boy kereviz

1,5 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

Dereotu

1 çay bardağı ceviz

Tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı ceviz

Yapılışı:

Yoğurdu bir kaba alın ve sarımsakları ince ince doğrayıp ekleyin. İsteğe bağlı içerisine mayonez ekleyebilirsiniz. Kerevizin kabuklarını soyup rendeleyin. Hazırlanan yoğurdun içerisine rendelediğiniz kerevizleri ekleyin. Ardından tuz ekleyin ve karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağında kızdırdığınız cevizleri ekleyin. Afiyet olsun.