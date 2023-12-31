Yılbaşı kutlamak günah mı? İşte Diyanet'in cevabı 2024 yılına saatler kaldı. Her yıl sonunda, yılbaşı kutlamalarının dini açıdan uygun olup olmadığı da yeniden merak konusu oluyor. Peki İslam'da yılbaşının yeri var mıdır? Yılbaşında neler yapmak caiz değil? İşte detaylar...

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Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel ve yılbaşı zamanı geldiğinde, her yıl yeniden milyonların merak ettiği o soru gündeme geliyor: Müslümanların Yılbaşı kutlaması caiz midir...

Yılbaşı adı altında herhangi bir kutlama, ağaç süsleme, hazırlık, parti ve benzeri eylemlerin İslami açıdan uygun olup olmadığı yıllardır tartışılıyor.

Ailesiyle vakit geçirecek olanlar, dışarı çıkacaklar, plan yapanlar, televizyon izleyenler, pasta kesenlerin aklında "caiz midir" sorusu yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların merakını gidermek amacıyla "Yılbaşı kutlamak günah mıdır" sorusunu yanıtladı.

Peki yılbaşında kutlama yapmak, ağaç süslemek, tv izlemek caiz midir? İşte Diyanet'in yanıtı...

Yılbaşı kutlamak günah mı?

İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak haramdır. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapılması Hıristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir.

Diyanet'in bu konudaki açıklaması şöyle:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Mekke’den Medine’ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa’nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir.

Hz. İsa’nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa’nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel baba’nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar. Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca Camilerde okunan Cuma hutbesinde şu ibareler yer almaktadır:

"Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim."

Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?

Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. Müslümanların yılbaşında ağaç süsleme konusunda temkinli olması öneriliyor.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.

Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)