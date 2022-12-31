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    Yılbaşı masalarının vazgeçilmezi: Kuruyemişler 400 liraya kadar çıktı

    Yılbaşını evlerinde geçirecek olanlar kuruyemişçilerin yolunu tuttu. 70 lira ile 400 lira arasında değişen kuruyemiş fiyatları bu yıl da yoğun ilgi gördü.
    • 31.12.2022 - 12:07
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    Yılbaşı masalarının vazgeçilmezi: Kuruyemişler 400 liraya kadar çıktı

    Yeni yılı evlerinde karşılayacak olan vatandaşların telaşı sürüyor.

    Süslemelerin yanı sıra hazırlanacak olan yemek masası için de menüler oluşturuldu.

    Kuruyemişçilere akın ettiler

    Masaların vazgeçilmezleri arasında ise hiç şüphesiz kuruyemişler yer alıyor.

    Bu kapsamda yeni yıl akşamı öncesinde vatandaşlar kuruyemişçilere akın etti.

    Yılbaşı masalarının vazgeçilmezi: Kuruyemişler 400 liraya kadar çıktı #1

    "70 liradan başlayıp 400 liraya kadar var"

    Uzun yıllardır kuruyemiş dükkanı işleten Yafez Ünsal, “Yeni bir yıla giriyoruz ister istemez bunun bir heyecanı var. Eski bir yılı geride bırakıyoruz sevinciyle üzüntüsüyle halkımızda bunu kutlamak için kuruyemiş olmazsa olmazı. Kuruyemiş çeşitleri 70 liradan başlayıp 400 liraya kadar var. Karışık çeşitlerimiz var lüks, özel, ekonomik fiyatlarda ona göre değişiyor. Her vatandaşın bütçesine göre ürün bulunuyor. Kahveye yılbaşı özelinde bir rağbet oluyor. Şekerde de renkli, özel üretim, damla sakızlı, kahveli gibi masaya süs olarak da konulabilen çeşitlerde de hareketlilik oluyor. Önce ülkemize ve İslam alemine yeni yılın mutluluk huzur getirmesini diliyorum” dedi.

    Yılbaşı masalarının vazgeçilmezi: Kuruyemişler 400 liraya kadar çıktı VİDEO

    Yılbaşı masalarının vazgeçilmezi: Kuruyemişler 400 liraya kadar çıktı #2

    "Yılbaşı klasiği, onsuz olmaz"

    Kuruyemiş dükkanından yılbaşı alışverişi yapan Okşan Kılıç, “Karışık kuruyemiş aldım. Ülkemize ve milletimize sağlıklı sıhhatli yeni bir yıl olsun. Kuruyemiş bir klasik zaten yılbaşı klasiği, onsuz olmaz. Biz de kendi çapımızda aldık yiyeceklerimizi programımızı yaptık, menümüzü oluşturduk kuruyemişsiz olmaz.” diye ifade etti.

    Yılbaşı masalarının vazgeçilmezi: Kuruyemişler 400 liraya kadar çıktı #3


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