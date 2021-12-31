Yılbaşı mesajları 2022: En güzel, eğlenceli, anlamlı, dualı, resimli, kısa-uzun yeni yıl kutlama mesajları

Yeni gelen yılı karşılamak için sevdiklerine tebrik mesajı göndermek isteyenler, 2022 yeni yıl mesajlarını araştırıyor. İşte en anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun yeni yıl kutlama mesajları 2022

Acısıyla tatlısıyla son gününe geldiğimiz 2021 yılını uğurluyor ve 2022 yılına yepyeni umutlar ve en güzel dileklerle merhaba diyoruz.

2021'in son saatlerini yaşadığımız şu günde daha sağlıklı, başarılı, kazançlı ve mutlu bir yılın hayalini kuran vatandaşlar, en güzel dileklerini ve duygularını yeni yıl mesajlarıyla arkadaş, akraba ve sevdiklerine iletmek istiyor.

Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalardan, 'mutlu yıllar, 'nice beraber senelere' gibi yılbaşı mesajları göndermek isteyenler, internet üzerinde en anlamlı yılbaşı mesajlarını araştırıyor.

2022 yeni yıl mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürebilir ve onları ne kadar çok sevdiğinizi hissettirebilirsiniz.

Bu noktada sizler için resimli, anlamlı, en güzel ve özel, resimli, uzun-kısa yeni yıl mesajları ve kutlama sözlerini derledik. İşte en güzel, anlamlı, eğlenceli, dualı, hadisli, kısa-uzun yeni yıl kutlama mesajları ve resimli yılbaşı mesajları 2022

2022 YENİ YIL MESAJLARI VE YILBAŞI KUTLAMA SÖZLERİ

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşcakal 2021 ve hoş gel bize 2022.

Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

2022 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle. Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin inşallah…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle, Mutlu Yıllar.

Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın, yeter ki senin iki gözün bende olsun. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar.

2022 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2021 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

2022 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Dünya’nın en anlayışlı en tatlı en güzel kocasına… Yeni yılımız kutlu olsun sevgilim. 2022 bize, yuvamıza sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin.

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Tüm dostlarım yeni yılınız kutlu olsun…

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2022 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

DUALI YENİ YIL MESAJLARI VE SÖZLERİ

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

2021 yılını geride bırakarak 2022 yılına kavuşturan Allah'ıma şükürler olsun.

Allah'ım bana ve sevdiklerime birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler.

Günahların af olduğu, tövbelerimizin kabul olduğu bir 2022 diliyorum.

Selam ve dua Allah'a emanet olun her şey gönIünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu ve mübarek olsun…

Allah'ım 2022 yılında hasta kullarına şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle, amin!

Rabbim bu yıl tüm etmiş olduğunuz duaları kabul etsin.

Gönlünüz ferah, yüreğiniz huzurla dolsun. İslamiyet'i layığıyla yaşamak tüm kullara nasip olsun. Nice güzel yıllara!

Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!

Yeni yılınızı canı gönülden kutlar ve bu yılın ömür boyu unutamayacağınız kadar hayırlı ve güzel bir yıl olarak geçmesini dilerim. Mutlu yıllar…

Tüm İslam Alemine yeni yılın insanlık ve barış getirmesini diler, yüzünüzden gülücüklerin eksik olmamasını rabbimden niyaz ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.