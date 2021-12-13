Yılbaşı öncesi kuru yemiş satışlarında düşüş beklentisi var

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle evde geçirilen yılbaşı gecesi öncesi artış yaşanan kuru yemiş satışlarında, bu yıl artan fiyatlar nedeniyle düşüş bekleniyor.

Yılbaşına sayılı günler kala, yeni yıl gecesi ile özdeşleşen ürünlere talep artışı yaşanıyor.

Fakat bu yıl durum biraz farklı.

Yılbaşının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kuru yemişin satışı, geçen yıl sokağa çıkma yasağına bağlı olarak diğer yiyecekler de olduğu gibi hayli artmıştı.

Sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar yılbaşını evlerinde kutlamak zorunda kalmıştı.

Bu durum, özellikle yılbaşında bolca tüketilen yiyeceklerin satışlarında büyük bir artışın olmasına neden olmuştu. Kuru yemiş de bu yiyeceklerden biriydi.

FİYATLAR ARTTI SATIŞLAR DÜŞECEK

Bu yılbaşı ise sokağa çıkma yasağının olmayacağı ve artan fiyatlar öngörüldüğü için satışlarda düşüş olacağı düşünülüyor.





"FİYATLARDA DÖVİZ ENDEKSLİ ARTIŞ VAR"

Bu yılbaşı kuru yemiş satışlarında düşüş olabileceğini söyleyen kuru yemişçi Kamuran Ünlü, "Vatandaşlar bu yılbaşını evlerinde geçirmek zorunda değil. Bu yüzden satışlarda biraz azalma olabilir. Genel olarak kuru yemiş fiyatlarında dolar, döviz endeksli artış var. Yılbaşında satışlarımız artacağı için fiyatlar da düşüş olabilir. Kuru yemiş ihtiyacı Türk halkında kültür olarak yerleştiği için yılbaşı satışlarımızda çok büyük değişimler olmuyor. Yılbaşında en çok karışık çerezler satılıyor, bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karışık çerezin ortalama fiyatı 50 TL’den başlayıp 155 TL’ye kadar çıkıyor.’’ dedi.