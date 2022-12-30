Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi tarifi! Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Yılbaşı günlerinin olmazsa olmazı yılbaşı hindisi hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak. Nefis lezzetiyle yılbaşı hindisinin tarifini sizlerle paylaştık.

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar yılbaşı hazırlıklarına hızla devam ediyor. Planlar yapılıyor, menüler hazırlanıyor...

Yılbaşını evde geçirmek isteyen kişiler, çam ağaçlarını süslerken sevdiklerine pişireceği yemeklerin listesini de hazırlıyor.

Yılbaşı menüsü denilince ilk akla gelen hindi oluyor. Üzeri kızaran içi yumuşacık olan hindinin yapımı oldukça zor gibi görünse de püf noktalarıyla kolay bir hale getirebilirsiniz.

2023 yılına yeni umutlarla girerken sofranızı süsleyecek olan yılbaşı hindisinin tarifi haberimizde...

Hindi malzemeleri

5-6 kg bütün hindi

2 limonun suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

4 tatlı kaşığı tuz

4 tatlı kaşığı hardal

2 tatlı kaşığı karabiber 250 gr tereyağı

6 diş sarımsak

2 adet kuru soğan

3 dal taze kekik

3 dal biberiye

Yapılışı

Hindinizin iyice temizlendiğinden emin olun. Eğer üzerinde tüy kalmışsa ateşe tutup yakmanız gerekiyor. Bunun için hindinizi ocağınızın en küçük gözünde bir süre ateşe tutun.

Hindinizin içini ve dışını iyice yıkayın ve hindinizin içinde kan kalmaması için içini fırçalayın. Daha sonar hindinin suyunu süzün.

Sarımsağı iyice ezerek tuz, karabiber, limon suyu, hardal, tereyağı, 2 dal kekik ve 2 dal biberiyeyi çukur bir kapta karıştırın.

Kuruyan hindinin içine soğan, biberiye ve kekiği yerleştirin. Karıştırdığınız malzemenin yarısını hindinin üzerine sürün. Diğer yarısını hindinin derisinin altına yapamıyorsanız içine sürün. Hindinizin dışı kızarsın istiyorsanız bu karışımın ardından 2-3 yemek kaşığı balı hindinin üstüne sürebilirsiniz.

Büyük hindi torbasının içine 1 yemek kaşığı dolusu un koyun. Torbayı sallayın. Torbanın her tarafı un olduktan sonar sosladığınız hindinin ayak kısmını mutfak ipi ile bağlayın ve hindiyi torbanın içine yerleştirin. Ardından torbanın ağzını sıkıca kapatın.

Torbadaki hindiyi derin bir tepsiye koyun ve torbayı birkaç yerinden delin. Önceden 160-170 derecede ısıttığınız fırında kontrol ederek hindiyi pişirin.

Hindi piştikten sonar torbanın içinde kalan suyu teflon bir tavada kaynatıp iki kaşık tereyağı ve bir paket krema ilave edin. Elde ettiğiniz sosu hindinin üstüne döküp servis yapabilirsiniz… Afiyet olsun!