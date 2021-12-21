Yılbaşı sofralarınız tatlansın: Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) tarifi

Yılbaşı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri, hüç şüphesiz gingerbread olarak bilinen zencefilli kurabiye. Peki yılbaşı kurabiyesi (gingerbread) nasıl yapılır? İşte gingerbread cookie tarifi.

Yılbaşı akşamlarının en güzel anlarından biri de özenle hazırlanan ve ailelerin bir araya geldiği yılbaşı sofralarıdır. Ana yemekten salataya, tatlıdan tuzluya... Her şeyin eksiksiz olmasını isteriz.

Yılbaşı akşamına sayılı günler kala muhteşem kokusu ve tadıyla gösterişli sofraların baş tacı olan zencefilli yılbaşı kurabiyesi de yılbaşı sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Yıldız ve çam ağacı gibi yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirilen bu kurabiyenin tarifi, 16'ncı asırda tahtta olan Kraliçe Elizabeth zamanına dayanıyor.

Ana malzemesinin zencefil olması nedeniyle gingerbread olarak da bilinen zencefilli kurabiye, genellikle toz zencefil ve tarçın, pekmez ve küçük hindistan cevizi ile aromalaştırılıyor.

Zencefilli kurabiyelerinizi ister eve gelen misafirlerinize ikram edebilir, isterseniz de yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize verebilirsiniz.

Pek, yılbaşı kurabiyesi (gingerbread) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Orijinal adı gingerbread olan yılbaşı kurabiyesi yapmanın en kolay yolunu sizler için araştırdık. İşte en nefis zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi...

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gr un

150 gr şeker

100 gr tereyağı

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Yarım tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karanfil

1 tatlı kaşığı muskat

1 tatlı kaşığı tarçın

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR