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- Yılbaşı sofralarınız tatlansın: Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) tarifi
Yılbaşı sofralarınız tatlansın: Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) tarifi
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 14:34
Yılbaşı akşamlarının en güzel anlarından biri de özenle hazırlanan ve ailelerin bir araya geldiği yılbaşı sofralarıdır. Ana yemekten salataya, tatlıdan tuzluya... Her şeyin eksiksiz olmasını isteriz.
Yılbaşı akşamına sayılı günler kala muhteşem kokusu ve tadıyla gösterişli sofraların baş tacı olan zencefilli yılbaşı kurabiyesi de yılbaşı sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.
Yıldız ve çam ağacı gibi yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirilen bu kurabiyenin tarifi, 16'ncı asırda tahtta olan Kraliçe Elizabeth zamanına dayanıyor.
Ana malzemesinin zencefil olması nedeniyle gingerbread olarak da bilinen zencefilli kurabiye, genellikle toz zencefil ve tarçın, pekmez ve küçük hindistan cevizi ile aromalaştırılıyor.
Zencefilli kurabiyelerinizi ister eve gelen misafirlerinize ikram edebilir, isterseniz de yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize verebilirsiniz.
Pek, yılbaşı kurabiyesi (gingerbread) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Orijinal adı gingerbread olan yılbaşı kurabiyesi yapmanın en kolay yolunu sizler için araştırdık. İşte en nefis zencefilli, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi...
ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 300 gr un
- 150 gr şeker
- 100 gr tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı karbonat
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı pekmez
- 1 tatlı kaşığı toz zencefil
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı karanfil
- 1 tatlı kaşığı muskat
- 1 tatlı kaşığı tarçın
ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR
- Öncelikle bir tencerede süt, şeker ve tereyağını eritin ve sonra oda sıcaklığına soğumaya bırakın.
- Ayrı bir kapta, elediğiniz unu, baharatları ve karbonatı birleştirin.
- Kuru karışımın ortasını biraz açıp içine soğumaya bıraktığınız sıvı malzemeleri dökün ve malzemeler iyice birbirine geçene kadar karıştırın.
- Hazırlanan hamuru streç filme sarıp biraz buzdolabında dinlenmeye bırakın.
- Dolaptan çıkardığınız hamuru açarak incelttikten sonra tercih ettiğiniz kurabiye kalıpları ile şekillerinizi oluşturun.
- Hazırladığınız kurabiyeleri 200°C'deki fırında kızarana kadar pişirin ve süsleme aşamasına geçin.
- Kurabiyelerin üzerine renkli şekerlemeler, hazır süsleme sosları ile dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.
- Üzerindeki süslerin donması için biraz buzdolabında bekledikten sonra rengarenk kurabiyeleriniz artık sunuma hazır!