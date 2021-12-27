Yılbaşı tatili: 31 Aralık Cuma yarım gün mü, tatil mi?

Yılbaşı tatilini dört gözle bekleyenler 31 Aralık tatil mi yarım gün mü sorusuna yanıt arıyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün izin mi? İşte yanıtı...

Yeni yıla sayılı günler kala tatile dair detaylar da araştırılıyor.

Yılbaşı planı yapanlar, özellike 31 Aralık için araştırmalarına hız kazandırdı. 31 Aralık bu sene cuma gününe denk geliyor.

Çalışanlar ve öğrenciler, 31 Aralık yarım gün mü tatil mi merak ediyor.

Peki ılın son günü 31 Aralık yarım gün mü? İşte detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil.