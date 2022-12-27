Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 1 Ocak resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü?

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar, kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Peki 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? İşte merak edilenler...

Yılbaşı tatili için hazırlıklar devam ediyor. Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, tatil planı düzenliyor.

Bu yıl 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk gelen yılbaşının resmi tatil olup olmadığı ise merak konusu.

Bilindiği üzere Ocak ayının ilk günü, dünyanın her yerinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki resmi tatil kaç gün sürecek?

Aynı zamanda 31 Aralık, cumartesi gününe denk geldiği için öğrenciler, 30 Aralık Cuma günü yarım gün olup olmadığını merak ediyor.

31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

31 Aralık 2022 Cumartesi gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak. 1 Ocak 2023 ise Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

30 Aralık okullar tatil mi?

30 Aralık Cuma günü özel bir tarihe denk gelmediği için okullar eğitim ve öğretime devam edecektir. Resmi kurumlar da normal çalışma saatine göre çalışacaktır.