Yılbaşı telaşı başladı! Kartalkaya'da oteller hazır

Yılbaşı tatili için geri sayım başladı...
Yılbaşı için rota Bolu'nun kış turizminde önemli yerlerinden birisi olan Kartalkaya olacak
Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya’da 15 Aralık itibarıyla sezon açılışı yapıldı.
Günün farklı saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sık sık yapay kar takviyesi yapılarak, pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor.
Rezevasyonlar dolmaya başladı
Kartalkaya kayak merkezleri yaklaşan yılbaşı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kayak merkezi, uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor.
Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı.
Yılbaşı’nda ise otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaşması bekleniyor.
Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde yılbaşı gecesinde ise gece kayağı yapılabilecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış