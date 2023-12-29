Yılbaşı telaşı başladı! Kartalkaya'da oteller hazır 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı yapay karlamayla birlikte 80 santimetreye yaklaşırken, oteller ise yüzde 80 oranında doldu.

İHA

Yılbaşı tatili için geri sayım başladı...

Yılbaşı için rota Bolu'nun kış turizminde önemli yerlerinden birisi olan Kartalkaya olacak

Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya’da 15 Aralık itibarıyla sezon açılışı yapıldı.

Günün farklı saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sık sık yapay kar takviyesi yapılarak, pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor.

Rezevasyonlar dolmaya başladı

Kartalkaya kayak merkezleri yaklaşan yılbaşı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kayak merkezi, uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor.

Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı.

Yılbaşı’nda ise otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaşması bekleniyor.

Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde yılbaşı gecesinde ise gece kayağı yapılabilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)