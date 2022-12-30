Yılbaşında AVM'ler kaça kadar hizmet verecek? 31 Aralık'ta AVM'ler kaçta kapanıyor?

Yeniyıl öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık'ta AVM'lerin kaça kadar hizmet vereceğini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar..

31 Aralık Cumartesi günü AVM'lerin kaça kadar açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Arama motorlarında en çok aratılan konular arasında AVM'lerin yılbaşındaki çalışma saatleri yer aldı.

Yılbaşı öncesi alışveriş yapmak isteyen milyonlarca vatandaş 31 Aralık Cumartesi günü AVM'lerin saat kaça kadar açık olduğunu merak ediyor.

Yılbaşında AVM'ye gitmek isteyenler AVM çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen sorunun cevabı..

Yılbaşında AVM'ler saat kaça kadar açık?

31 Aralık Cumartesi günü AVM'ler normal mesai saatleri olan 10:00 ile 22:00 saatleri arası hizmet vermeye devam edecek..