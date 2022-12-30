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    Yılbaşında Taksim'e giriş yasak mı? 31 Aralık'ta İstiklal Caddesi açık mı?

    Yılbaşı kutlamak isteyenlerin ilk durağı İstiklal Caddesi oluyor. Peki bu sene Taksim'e gitmek yasak mı, serbest mi? İstiklal Caddesi yılbaşında açık mı? İşte son durum...
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 16:29
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    Yılbaşında Taksim'e giriş yasak mı? 31 Aralık'ta İstiklal Caddesi açık mı?

    İstanbul'da yılbaşı gecelerinin en hareketli adresi Beyoğlu...

    İstiklal Caddesi'ndeki renkli kalabalıkla yeni yılı kutlamak isteyenler "31 Aralık'ta Taksim'e girişler açık mı" merak ediyor.

    Zaman zaman güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi bu cumartesi plan yapanların durağı arasında yer alıyor.

    Peki 31 Aralık'ta Taksim'e gitmek yasak mı? Girişler açık mı, kapalı mı? İstiklal Caddesi yılbaşında açık mı? İşte son durum...

    Yılbaşında Taksim e giriş yasak mı? 31 Aralık ta İstiklal Caddesi açık mı? #1

    31 Aralık'ta İstiklal Caddesi açık mı?

    Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi için hazırlıklar çoktan başladı.  Özellikle gençlerin vazgeçilmez adreslerinden olan ilçede, yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm önlemler alındı.

    Güvenlik güçlerinin de görevlendirildiği yılbaşı akşamında İstiklal Caddesi'nde yoğunluk bekleniyor.


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