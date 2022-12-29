Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma bedava mı?

Yılbaşına kısa bir zaman kala, yılbaşı tatilinde dışarı çıkıp gezmek isteyen vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İstanbul, İzmir, Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi?

Yeni umutlarla gireceğimiz yılbaşına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar yılbaşı günü için hazırlıklarına devam ediyor.

Bazıları yılbaşı günü için evinde sevdikleriyle plan yaparken, bazıları ise sevdikleriyle yılbaşı gününü dışarda kutlamak istiyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı günü resmi tatil. Ayrıca bu yıl yılbaşı hafta sonuna denk geliyor.

Yılbaşı tatili sebebiyle hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar, yılbaşı gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

UKOME toplantısında alınan karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında İzmir, Ankara, İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar…

(31 Aralık - 1 Ocak) Yılbaşında ulaşım ücretsiz mi?

Alınan karara göre Marmaray (İstanbul), Başkentray (Ankara), İZBAN (İzmir) seferlerim1 Ocak saat 00:00’dan 24:00’e kadar ücretsiz hizmet verecektir. Bu durum 31 Aralık için geçerli değildir.