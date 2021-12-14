Yılbaşından önce İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da 20 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Türkiye, haftanın başından itibaren soğuk havanın etkisi altına girdi.

Hava sıcaklığının daha da düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların azalmasıyla birlikte yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.

BATIDAN BAŞLAYARAK SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde de mevsim normalleri altına düşeceği bekleniyor.

KAR İSTANBUL'A DA GELECEK

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, sıcaklıkların azalmasıyla birlikte yarından itibaren bazı illerde kar yağışı görülecek. Kar yağışı, perşembe gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak. 20 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

KARDAN ÖNCE KUVVETLİ YAĞIŞ

Diğer yandan kente gelmesi beklenen kardan önce "sarı" koduyla kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı.

Açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu kapsamda Meteorojoji uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıya göre, yağışların, bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak ve çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusundaki yağışların ise kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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