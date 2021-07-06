Yılda 1 kez kavuşuyor: Güneş ve Sirius kavuşumu ne zaman? Sirius'un anlamı ve özellikleri

Yılda 1 kez kavuşuyor: Güneş ve Sirius kavuşumu ne zaman? Sirius'un anlamı ve özellikleri

Her yıl bir kez gerçekleşen Sirius ve Güneş kavuşumu başladı. Kuran-ı Kerim'de de adı geçen ve en parlak yıldız olarak bilinen Sirius'un anlamı ve özellikleri ise merak konusu oldu.

Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen Sirius, bugün güneşle kavuşum halinde olacak. Bu olay her yıl bir defa gerçekleşirken, astrolojide de oldukça önemli bir yeri olduğu biliniyor.

Bazı astrologlar bu kavuşumun olduğu saatlerde dua edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sirius yıldızı Yengeç burcunda bulunur ve güneş temmuz ayı boyunca Yengeç burcunda seyahat ediyor.

Bu kavuşumun burçlar üzerinde de etkili olduğu bilinirken, Mısır inanışına göre; bu kavuşumun olduğu gün 1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak geçiyor.

İki burç içinde aynı ana denk gelen güneş ve Sirius kavuşumunun yılın en şanslı günü olduğu söylenirken, Sirius'un özellikleri merak edilmeye başlandı.

Pek, Sirius, güneş kavuşumu ne zaman? Bu kavuşum hangi özellikleri barındırıyor? İşte ayrıntılar..

GÜNEŞ VE SİRİUS KAVUŞUMU NEDİR?

Sirius; astrolojide güç, şans ve mutluluk demektir. 72 yılda 1° ilerleme yapar. Temmuz ayında meydana gelen Sirius ve güneş kavuşumu ise yılda bir kez gerçekleşmektedir.

Bu zamanların plan yapmak, dua etmek ve dilek dilemek için uygun olduğu söylenir.

SİRİUS NE DEMEK?

Sirius yıldızı gökyüzündeki en parlak yıldız olup, Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir.

Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır'da ise ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır.

SİRİUS KURAN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

NECM SURESİ

53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

“Ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”





KAVUŞUM NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecektir. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.