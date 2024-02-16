Yılda 5.9 milyon eşek, derileri yüzünden öldürülüyor İngiltere merkezli hayvan refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu Donkey Sanctuary, bugün yayınladığı raporunda geleneksel bir Çin ilacı olan ejiao'ya yönelik artan talebi karşılamak için her yıl en az 5.9 milyon eşeğin öldürüldüğünü açıkladı.

DHA

Eşeklerle ilgili dikkat çeken bir istatistik yayınlandı.

İngiltere’de 1969 yılında kurulan Donkey Sanctuary, derileri için öldürülen eşek sayısının giderek artığına dikkat çekerek geleneksel Çin tıbbında ejiao (eşek postu jelatini) üretmek için öldürülen eşek sayısının 5.9 milyona yükseldiğine dikkat çekti.

Çin tıbbı

Sivil toplum kuruluşu, bugün yayınladığı raporunda "Çin'in kendi eşek popülasyonundaki hızlı düşüş nedeniyle deri ticareti yapanlar, Afrika'daki ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki savunmasız eşekleri ve onlara bağımlı olan toplulukları hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

"Zulüm içermeyen alternatifler aranmalı"

Afrikalı liderlerin eşeklerinin karşı karşıya olduğu tehdide yanıt olarak Afrika ülkelerindeki eşeklerin derileri için kesilmesinin durdurulmasını onaylayacağı ifade edilen raporda, bu yasağın bir dönüm noktası olacağı belirtildi.

Brezilya ulusal meclisinin bu yıl içinde tüm at türlerinin kesilmesini yasaklamasının beklendiğine dikkat çeken STK, "Brezilya ve Afrika'daki mevzuat, bu etik olmayan ticaretteki en büyük iki ‘pazardan’ gelen arzı etkili bir şekilde kesecek; bu hareketin, ejiao endüstrisini sürdürülebilir ve zulüm içermeyen alternatifler aramaya yönlendireceğini umuyoruz." dedi.

Geleneksel Çin tıbbında eşek derisi kolajeni, ‘ejiao’ yapımında kullanılan önemli bir madde olarak biliniyor.

Sürdürülebilir tedarik: Hücresel tarım

Donkey Sanctuary, hücresel tarımın ilerleme kaydettiği Çin’de hayvansal kolajenin hayvanları öldürmeden laboratuvar ortamında üretilebileceğine dikkat çekti.

Hücresel tarımda ilk hücrelerin hayvandan elde edilmesinden sonra laboratuvar ortamında yapay olarak hedeflenen madde üretilebiliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)