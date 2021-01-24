Yıldız Dağı'nın zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan Türk bayrağının değişimini gerçekleştirdi.

Sivas'ta bir grup dağcı, 2 bin 552 metre yükseklikte bulunan Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Kentte dağcılık faaliyetinde bulunan Hayrettin Bulut ve arkadaşları, Yıldız Dağı'nın zirvesinde bulunan Türk bayrağını değiştirmek için Sivas Valiliği'nden özel izin aldı.

TIRMANIŞ 2 SAAT SÜRDÜ

Ekip, yaklaşık 2 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Dondurucu soğuğa karşı koyan ekip, dağın zirvesinde şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle karla kaplanan ve yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Ekip lideri Hayrettin Bulut, valilikten aldıkları izinle zaman zaman Yıldız Dağı'na zirve yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Yıldız Dağı'nın zirvesindeki yıpranan bayrağı dağcılar değiştirdi ViDEO





BAYRAK, 2-3 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLİYOR

Yıldız Dağı zirvesinde bulunan Türk bayrağının rüzgardan dolayı yıprandığını aktaran Bulut, "Zirvede çok az rüzgar vardı ama değiştireceğimiz bayrak tipiden dolayı karla kaplanmıştı. Biz de yanımızda getirdiğimiz Türk bayrağını buraya arkadaşlarımızla birlikte diktik. İki, üç ayda bir dağın zirvesindeki bayrağımızın değişimini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



