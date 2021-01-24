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    Yıldız Dağı'nın zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

    Dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan Türk bayrağının değişimini gerçekleştirdi.
    • AA
    • 24.01.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 13:42
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    Yıldız Dağı'nın zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

    Sivas'ta bir grup dağcı, 2 bin 552 metre yükseklikte bulunan Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı.

    Kentte dağcılık faaliyetinde bulunan Hayrettin Bulut ve arkadaşları, Yıldız Dağı'nın zirvesinde bulunan Türk bayrağını değiştirmek için Sivas Valiliği'nden özel izin aldı.

    TIRMANIŞ 2 SAAT SÜRDÜ

    Ekip, yaklaşık 2 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Dondurucu soğuğa karşı koyan ekip, dağın zirvesinde şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle karla kaplanan ve yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

    Ekip lideri Hayrettin Bulut, valilikten aldıkları izinle zaman zaman Yıldız Dağı'na zirve yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

    Yıldız Dağı'nın zirvesindeki yıpranan bayrağı dağcılar değiştirdi ViDEO


    Yıldız Dağı nın zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi #1

    BAYRAK, 2-3 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLİYOR

    Yıldız Dağı zirvesinde bulunan Türk bayrağının rüzgardan dolayı yıprandığını aktaran Bulut, "Zirvede çok az rüzgar vardı ama değiştireceğimiz bayrak tipiden dolayı karla kaplanmıştı. Biz de yanımızda getirdiğimiz Türk bayrağını buraya arkadaşlarımızla birlikte diktik. İki, üç ayda bir dağın zirvesindeki bayrağımızın değişimini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yıldız Dağı nın zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi #2

    Yıldız Dağı nın zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi #3

    Yıldız Dağı nın zirvesindeki Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi #4

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