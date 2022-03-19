Yıldız Dağları tatilcileri ağırlamaya devam ediyor

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 145 santimetre ölçüldü. Tatilcilerin akın ettiği Yıldız Dağları'nda eğlenceli anlar çekilen karelere yansıdı.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışının keyfini yine tatilciler çıkarıyor.

Kayak turizminin gözde mekanlarından olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne tatilciler akın etti.

Mart ayında 145 santimetreye ulaşan karda kayak yapmanın keyfini süren tatilciler, gönüllerince eğlendi.

KIŞ TURİZMİNİN GÖZDESİ YILDIZ DAĞLARI'NA AKIN ETTİLER

Sivas'ta kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bazı ziyaretçiler, Buz Park'ta kaymayı tercih ediyor. Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.