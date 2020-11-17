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    Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV'ni Güncelle” etkinliği

    Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV'ni Güncelle” etkinliği, sektörün öncü firmalarından alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 17 Kasım'da başlıyor!
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 17:49
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    Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV'ni Güncelle” etkinliği

    Kariyer organizasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Yıldız İşletme Kulübü, 15’inci kez düzenleyeceği “CV'ni Güncelle” etkinliğini bu yıl online platforma taşıyarak lider şirketlerin üst düzey yöneticilerini 17-18-19 Kasım’da yildizik.org websitesinde ağırlıyor.

    Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV ni Güncelle” etkinliği #1

    Üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konuşmacıların ve sektörün öncü firmalarının yer alacağı etkinlikte katılımcılara; markalaşmadan pazarlamaya, liderlikten CV hazırlamaya kadar kariyer yolculuklarında kendilerini geliştirebilecekleri önemli bilgiler aktarılacak.

    Yıldız İşletme Kulübü websitesi, yildizik.org üzerinden gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

    Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV ni Güncelle” etkinliği #2

    Katılımcılar başvuru işlemine ve etkinliğin tüm detaylarına, Yıldız İşletme Kulübü sosyal medya hesapları ve yildizik.org websitesi üzerinden ulaşabilecek.

    Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV ni Güncelle” etkinliği #3

    “CV'ni Güncelle” etkinliği program akışı ise şu şekilde;

    17 KASIM (1. Gün)

    11.00-11.45 Rektör Yardımcısı Ayşe Banu Karadağ Açılış Konuşması

    11.50-12.50 Turkcell Global Bilgi-Workshop

    13.00-13.45 EnerjiSa CEO-Murat Pınar

    14.00-14.45 "Koton Rusya Ukrayna Belarus Bölge Müdürü-İsmail Hakkı Tok"

    15.00-15.45 Vispera CEO-Aytül Erçil

    16.00-16.45 Abdiibrahim Genel Müdür-Oğuz Mülazımoğlu

    18 KASIM (2. Gün)

    10.00-10.45 "Kariyer.Net- Doğru ve Etkili CV Hazırlama Eğitimi"

    11.00-11.45 LinkedIn ile Potansiyelini Göster-Aslı Ertem

    13.00-13.45 Kariyer.Net CEO-Fatih Uysal

    14.00-14.45 THY CHRO-Abdulkerim Çay

    15.00-15.45 Microsoft Cloud Sales Executive-Anıl Pazar

    19 KASIM (3. Gün)

    10.00- 10.45 Sahibinden.com-İşe Alım Simülasyonu

    11.00-11.45 Sahibinden.com-Mülakat Teknikleri

    12.00-12.45 Atasun İK Direktörü-Deniz Bilgiç Atik

    13.00-13.45 Ericsson Türkiye Genel Müdür-Işıl Yalçın

    16.00-17.00 Girişimcilik Paneli (Mustafa Alper-Trangels

    Tunya Irkad Galata Business Angels, Emre Güzer-Lidio, Kurtuluş Bektaş-Moderaör)

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