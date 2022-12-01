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    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu

    Profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen vahşi yaşama ait kareler, halk tarafından belirlenerek finale kaldı. İşte 25 vahşi yaşam finalisti...
    • 01.12.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:01
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    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu

    2022 Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri’nin 25 finalisti belirlendi.

    Vahşi yaşam, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraflandı.

    Finale kalan fotoğraflar yine büyük beğeni topladı.

    Halk tarafından belirlendi

    Finalistler arasında çiçeklerin arasına saklanan bir kutup ayısı, gün batımını izleyen bir leopar ve annesinin ölüsünü taşıyan leopara sıkı sıkı tutunan bir babun yavrusu öne çıktı.

    Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yayınladığı açıklamada, halkın seçimiyle belirlenen finalistler, yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafı ödülünü alabilmek için mücadeleye girdi.

    25 finaliste ait kareler

    93 ülkenin katılım sağladığı 25 finalist şu şekilde:

    Güney Afrikalı fotoğrafçı: Richard Flack

    Gine tavuklarının birbirinin başlarını kaşıdığı anları yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #1

    Kanadalı fotoğrafçı: Martin Gregus

    Ateş otlarının arasında güneşin tadını çıkaran bir kutup ayısını görüntüledi.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #2

    Alman fotoğrafçı: Sascha Fonseca

    Hindistan'daki Ladakh Dağları'nda gün batımını izleyen bir kar leoparını çekti.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #3

    Kanadalı fotoğrafçı: Brittany Crossman

    İki kızıl tilkinin sarılma anlarını çekti.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #4

    İngiliz fotoğrafçı: Bertie Gregory

    Dişi bir gri kurdun Kanada bozkırlarındaki doğal hallerini yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #5

    Meksikalı fotoğrafçı: Claudio Contreras Koo

    Karayipler'de güzel havanın tadını çıkaran flamingolar fotoğraflandı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #6

    Fransız fotoğrafçı: Chloe Bes

    Buz Rengi Martı, Japonya'da balıkçıların gelmesini beklerken görüntülendi.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #7

    İngiliz fotoğrafçı: Sam Rowley

    Etiyopya'da sırtlanların avlanma anlarını yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #8

    ABD'li fotoğrafçı: Deena Sveinsson

    Kolorado'da karların arasına gizlenmiş bir tavşanı görüntüledi.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #9

    Dominikli fotoğrafçı: Eladio Fernandez

    Balıkçılar, yılan balıkları avında görüntülendi.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #10

    İspanyol fotoğrafçı: Igor Altuna

    Zambiya'da bir leopar ağzında ölü bir babunu taşırken yavru babunun annesine sarılma anlarını yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #11

    İspanyol fotoğrafçı: Jaime Culebras

    Ekvador'da bir kurbağayı fotoğrafladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #12

    ABD'li fotoğrafçı: Jodi Frediani

    Kaliforniya'da Monterey Körfezi'nde balina ve yunusları yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #13

    ABD'li fotoğrafçı: Sebastian Kennerknecht

    Arjantin'de içi doldurulmuş bir kediyi çekti.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #14

    Polonyalı fotoğrafçı: Michał Michlewicz

    İspinoz kuşunu yakalayan bir kedi görüntülendi.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #15

    Çinli fotoğrafçı: Minqiang Lu

    Qinling Dağlarında maymunların sarılma anını yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #16

    İspanyol fotoğrafçı: Miquel Angel Artús Illana

    İki Misk sığırının dövüşme anlarını yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #17

    İngiliz fotoğrafçı: Simon Withyman

    İngiltere'de kızıl bir tilkinin plastik bariyerlerde yaralandıktan sonra kaçış anını yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #18

    İspanyol fotoğrafçı: Roberto García-Roa

    Yabanarısı ile Ctenus örümceğinin arasındaki mücadeleyi görüntülemeyi başardı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #19

    ABD'li fotoğrafçı: Sebastian Kennerknecht

    Uganda'daki Afrika altın kedisini doğal ortamında yakaladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #20

    Finlandiyalı fotoğrafçı: Sami Vartiainen

    Helsinki'de karanlıkta saklanan bir porsuk fotoğraflandı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #21

    Hollandalı fotoğrafçı: Auke-Florian Hiemstra

    Plastik bir eldivene sıkışan balığı çekti.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #22

    İngiliz fotoğrafçı: Nicholas More

    Pigme denizatını Endozya'da görüntüledi.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #23

    İspanyol fotoğrafçı: Marina Cano

    Kenya'da yaşayan Olobor adındaki aslanı çekti.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #24

    Eduardo Blanco: Mendizabal

    Memleketi Corellada kedi grafitisine yaklaşan bir kertenkeleyi fotoğrafladı.

    Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu #25


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