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- Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu
Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu
- 01.12.2022 - 15:23
- Güncelleme : 01.12.2022 - 16:01
2022 Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri’nin 25 finalisti belirlendi.
Vahşi yaşam, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraflandı.
Finale kalan fotoğraflar yine büyük beğeni topladı.
Halk tarafından belirlendi
Finalistler arasında çiçeklerin arasına saklanan bir kutup ayısı, gün batımını izleyen bir leopar ve annesinin ölüsünü taşıyan leopara sıkı sıkı tutunan bir babun yavrusu öne çıktı.
Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yayınladığı açıklamada, halkın seçimiyle belirlenen finalistler, yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafı ödülünü alabilmek için mücadeleye girdi.
25 finaliste ait kareler
93 ülkenin katılım sağladığı 25 finalist şu şekilde:
Güney Afrikalı fotoğrafçı: Richard Flack
Gine tavuklarının birbirinin başlarını kaşıdığı anları yakaladı.
Kanadalı fotoğrafçı: Martin Gregus
Ateş otlarının arasında güneşin tadını çıkaran bir kutup ayısını görüntüledi.
Alman fotoğrafçı: Sascha Fonseca
Hindistan'daki Ladakh Dağları'nda gün batımını izleyen bir kar leoparını çekti.
Kanadalı fotoğrafçı: Brittany Crossman
İki kızıl tilkinin sarılma anlarını çekti.
İngiliz fotoğrafçı: Bertie Gregory
Dişi bir gri kurdun Kanada bozkırlarındaki doğal hallerini yakaladı.
Meksikalı fotoğrafçı: Claudio Contreras Koo
Karayipler'de güzel havanın tadını çıkaran flamingolar fotoğraflandı.
Fransız fotoğrafçı: Chloe Bes
Buz Rengi Martı, Japonya'da balıkçıların gelmesini beklerken görüntülendi.
İngiliz fotoğrafçı: Sam Rowley
Etiyopya'da sırtlanların avlanma anlarını yakaladı.
ABD'li fotoğrafçı: Deena Sveinsson
Kolorado'da karların arasına gizlenmiş bir tavşanı görüntüledi.
Dominikli fotoğrafçı: Eladio Fernandez
Balıkçılar, yılan balıkları avında görüntülendi.
İspanyol fotoğrafçı: Igor Altuna
Zambiya'da bir leopar ağzında ölü bir babunu taşırken yavru babunun annesine sarılma anlarını yakaladı.
İspanyol fotoğrafçı: Jaime Culebras
Ekvador'da bir kurbağayı fotoğrafladı.
ABD'li fotoğrafçı: Jodi Frediani
Kaliforniya'da Monterey Körfezi'nde balina ve yunusları yakaladı.
ABD'li fotoğrafçı: Sebastian Kennerknecht
Arjantin'de içi doldurulmuş bir kediyi çekti.
Polonyalı fotoğrafçı: Michał Michlewicz
İspinoz kuşunu yakalayan bir kedi görüntülendi.
Çinli fotoğrafçı: Minqiang Lu
Qinling Dağlarında maymunların sarılma anını yakaladı.
İspanyol fotoğrafçı: Miquel Angel Artús Illana
İki Misk sığırının dövüşme anlarını yakaladı.
İngiliz fotoğrafçı: Simon Withyman
İngiltere'de kızıl bir tilkinin plastik bariyerlerde yaralandıktan sonra kaçış anını yakaladı.
İspanyol fotoğrafçı: Roberto García-Roa
Yabanarısı ile Ctenus örümceğinin arasındaki mücadeleyi görüntülemeyi başardı.
ABD'li fotoğrafçı: Sebastian Kennerknecht
Uganda'daki Afrika altın kedisini doğal ortamında yakaladı.
Finlandiyalı fotoğrafçı: Sami Vartiainen
Helsinki'de karanlıkta saklanan bir porsuk fotoğraflandı.
Hollandalı fotoğrafçı: Auke-Florian Hiemstra
Plastik bir eldivene sıkışan balığı çekti.
İngiliz fotoğrafçı: Nicholas More
Pigme denizatını Endozya'da görüntüledi.
İspanyol fotoğrafçı: Marina Cano
Kenya'da yaşayan Olobor adındaki aslanı çekti.
Eduardo Blanco: Mendizabal
Memleketi Corellada kedi grafitisine yaklaşan bir kertenkeleyi fotoğrafladı.