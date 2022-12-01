Yılın 25 vahşi yaşam finalisti belli oldu

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen vahşi yaşama ait kareler, halk tarafından belirlenerek finale kaldı. İşte 25 vahşi yaşam finalisti...

2022 Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri’nin 25 finalisti belirlendi.

Vahşi yaşam, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraflandı.

Finale kalan fotoğraflar yine büyük beğeni topladı.

Halk tarafından belirlendi

Finalistler arasında çiçeklerin arasına saklanan bir kutup ayısı, gün batımını izleyen bir leopar ve annesinin ölüsünü taşıyan leopara sıkı sıkı tutunan bir babun yavrusu öne çıktı.

Londra Ulusal Tarih Müzesi'nin yayınladığı açıklamada, halkın seçimiyle belirlenen finalistler, yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafı ödülünü alabilmek için mücadeleye girdi.

25 finaliste ait kareler

93 ülkenin katılım sağladığı 25 finalist şu şekilde:

Güney Afrikalı fotoğrafçı: Richard Flack

Gine tavuklarının birbirinin başlarını kaşıdığı anları yakaladı.

Kanadalı fotoğrafçı: Martin Gregus

Ateş otlarının arasında güneşin tadını çıkaran bir kutup ayısını görüntüledi.

Alman fotoğrafçı: Sascha Fonseca

Hindistan'daki Ladakh Dağları'nda gün batımını izleyen bir kar leoparını çekti.

Kanadalı fotoğrafçı: Brittany Crossman

İki kızıl tilkinin sarılma anlarını çekti.

İngiliz fotoğrafçı: Bertie Gregory

Dişi bir gri kurdun Kanada bozkırlarındaki doğal hallerini yakaladı.

Meksikalı fotoğrafçı: Claudio Contreras Koo

Karayipler'de güzel havanın tadını çıkaran flamingolar fotoğraflandı.

Fransız fotoğrafçı: Chloe Bes

Buz Rengi Martı, Japonya'da balıkçıların gelmesini beklerken görüntülendi.

İngiliz fotoğrafçı: Sam Rowley

Etiyopya'da sırtlanların avlanma anlarını yakaladı.

ABD'li fotoğrafçı: Deena Sveinsson

Kolorado'da karların arasına gizlenmiş bir tavşanı görüntüledi.

Dominikli fotoğrafçı: Eladio Fernandez

Balıkçılar, yılan balıkları avında görüntülendi.

İspanyol fotoğrafçı: Igor Altuna

Zambiya'da bir leopar ağzında ölü bir babunu taşırken yavru babunun annesine sarılma anlarını yakaladı.

İspanyol fotoğrafçı: Jaime Culebras

Ekvador'da bir kurbağayı fotoğrafladı.

ABD'li fotoğrafçı: Jodi Frediani

Kaliforniya'da Monterey Körfezi'nde balina ve yunusları yakaladı.

ABD'li fotoğrafçı: Sebastian Kennerknecht

Arjantin'de içi doldurulmuş bir kediyi çekti.

Polonyalı fotoğrafçı: Michał Michlewicz

İspinoz kuşunu yakalayan bir kedi görüntülendi.

Çinli fotoğrafçı: Minqiang Lu

Qinling Dağlarında maymunların sarılma anını yakaladı.

İspanyol fotoğrafçı: Miquel Angel Artús Illana

İki Misk sığırının dövüşme anlarını yakaladı.

İngiliz fotoğrafçı: Simon Withyman

İngiltere'de kızıl bir tilkinin plastik bariyerlerde yaralandıktan sonra kaçış anını yakaladı.

İspanyol fotoğrafçı: Roberto García-Roa

Yabanarısı ile Ctenus örümceğinin arasındaki mücadeleyi görüntülemeyi başardı.

ABD'li fotoğrafçı: Sebastian Kennerknecht

Uganda'daki Afrika altın kedisini doğal ortamında yakaladı.

Finlandiyalı fotoğrafçı: Sami Vartiainen

Helsinki'de karanlıkta saklanan bir porsuk fotoğraflandı.

Hollandalı fotoğrafçı: Auke-Florian Hiemstra

Plastik bir eldivene sıkışan balığı çekti.

İngiliz fotoğrafçı: Nicholas More

Pigme denizatını Endozya'da görüntüledi.

İspanyol fotoğrafçı: Marina Cano

Kenya'da yaşayan Olobor adındaki aslanı çekti.

Eduardo Blanco: Mendizabal

Memleketi Corellada kedi grafitisine yaklaşan bir kertenkeleyi fotoğrafladı.