YILIN İKİNCİ TUTULMASI I Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülür mü?

YILIN İKİNCİ TUTULMASI I Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülür mü?

30 Nisan'da gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri kaybolurken, yeni bir tutulma hattına girdik. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülür mü?

İlk olarak 30 Nisan'da Boga burcunda gerçekleşen ve herkesin hayatını etkileyen Güneş Tutulması'nın ikincisine sayılı günler kaldı.

Astroloji ile ilgili olanların yakından takip ettiği bu tutulma, Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşecek.

Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor.

Herkesin hayatına etki edecek ve 6 ay boyunca etkilerini yansıtacak olan bu tutulmayla ilgili detaylar da gündem oldu.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma ile ilgili, "Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülür mü?" soruları araştırılmaya başlandı.

Tutulma, görüldüğü ülkeleri diğerlerine göre daha fazla etkiliyor. Bu yüzden ekstra önem taşıyor.

Peki, Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülür mü? İşte yanıtı...

Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülür mü?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor.

İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den izlenebilecek.

Hava açık olduğu takdirde ülkemizden de izlenecek.