2022 yılının ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçekleşti. Yılın ilk Ay Tutulması'nın gerçekleşmesine ise artık sayılı günler kaldı. Peki, Yılın ilk Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

İkizler ve Yay aksında gerçekleşen Güneş ve Ay Tutulmaları yerini Boğa ve Akrep aksında gerçekleşecek olan tutulmalara bıraktı.

Boğa aksındaki ilk tutulma 30 Nisan'da gerçekleşirken, etkileri 6 ay boyunca hissedilecek ve Güneş Tutulması hayatımızdaki başlangıçları temsil edecek.

30 Nisan'daki Güneş Tutulması daha yumuşak ve iyicil etkilere sahip olan bir olay olarak kayıtlara geçti. Astrolojiyi takip edenler ise bu etkilere daha hakim ve daha dikkatli.

Ancak Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz.

Burçlara göre etkileri farklılık gösterirken, bu tutulmanın tam tarihi ve Trükiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

Oldukça önemli olan ve 2023 yılına kadar sürmesi beklenen Akrep - Boğa aksındaki tutulmaların etkisi herkesi sarıp sarmalayacak.

Peki, Yılın ilk Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte yanıtı..

Yılın ilk Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan tutulma Kanlı Ay Tutulması olarak geçiyor.

Akrep burcunda arzı endam edecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz.

Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize neden olacak.

Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.