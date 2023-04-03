Yılın ilk Güneş tutulması şok edecek! Ünlü astrolog Nilay Dinç açıkladı: Nisan ayında burçları neler bekliyor? Astrolojideki uzmanlığıyla gündeme gelen ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilen ünlü astrolog Nilay Dinç, Nisan ayında burçları nelerin beklediğini Ensonhaber'e açıkladı. İşte burç burç 2023 Nisan ayı özeti ve dolunay ile Güneş tutulmasının burçlara etkileri...

2023 Nisan ayında gerçekleşecek tutulmalarla burçları pek çok farklı gündem bekliyor olacak. Yılın en önemli aylarından olan Nisan'da Koç burcunda ve 29 derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Peki astrolojide zorlu bir derece olduğu bilinen 29 derecedeki bu tutulma ne getirecek? 2023 Nisan ayında burçları neler bekliyor? İşte uzman astrolog Nilay Dinç'ten 2023 Nisan ayı burç yorumları...

2023 Nisan ayında burçları neler bekliyor?

Dönüm noktası Nisan ayı burçlarınızı önemli 2 tutulma ile etkisi altına alacak. İlki 6 Nisan 2023 günü saat 07:36'da Terazi burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay etkisi altında gerçekleşirken bir sonraki Nisan sonu Büyük Güneş Tutulması olacak. Güneş Tutulması ise 20 Nisan günü saat 04:12'de 29 derece Koç burcunda başlayacak, etkisi 6 ay sürecek. İlk etkilerini Nisan ayı yaşıyor olacağız.

Koç burcu

Koç burçları dolunayı evlilik ilişkiler alanında yaşayacaklar. Evlilikte adalet ve denge konuları önemli olacak. Eşinize ya da partnerinize karşı kibar adil olmalı ihmal etmemelisiniz. Sabırlı olan Koçlar bu süreci daha kolay atlatabilir. Kırıcı dil kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Bu dönemde alacağınız kararlar sağlıklı olmayabilir, pişmanlık duyabilirsiniz. Evliliğinizi manipüle etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. İş hayatında sorumluluklarınız artacak yoğun tempoda çalışacağınız günler beraberinde kazanç getiriyor olacak. Çok çalışıp çok kazanacaksınız. Bekar Koçlar artık ciddi ilişkiye adımlar atılabilir, resmi işlere girişebilirler.

Boğa burcu

Boğa burçları bağışıklıklarına bu dönemde dikkat etmelisiniz. İyi beslenmeli, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Ailesel konuların vurgulu olduğu bir ay olacak. Tatile dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendinizi ruhsal olarak yorgun hisseden Boğalar bu ay ufak bir tatil yapabilir. Arkadaşlarınız ile olan sohbet konularına bu dönem dikkat etmeli ve sır paylaşımlarına , dedikodulara karşı tedbirli olmalısınız. Beklemediğiniz kişilerin ihanetine uğrayabilirsiniz, gizli olanlar açığa çıkabilir.

İkizler burcu

Nisan ayı en çok İkizler burcuna yarayacak. Aradığınız aşkı bulmak için güzel bir dönem olacak. Evli İkizlere ise çocuk müjdesi gelebilir, çocukla ilgili güzel haberler, hayırlı gelişmeler olabilir. İkizler burcu yatırımcıları riskli yatırımlardan uzak durmalısınız, bu dönemde alacağınız büyük finansal risklerde para kaybı yaşayabilirsiniz. Yeni bir hobi edinebilir, kendinizi mutlu ve iyi hissettirecek aktiviteler ile meşgul olabilirsiniz.

Yengeç burcu

Aile ve yuva konuları vurgulu bir ay olacak. Bolca aileniz ,akrabalarınız ve sevdikleriniz ile bir araya gelebilirsiniz. Ev eşyalarınızı yenileyebilir, ev ve tadilat işleri ile meşgul olabilirsiniz. Hayatınıza yeni insanların gireceği bir dönem olabilir. Yeni komşu ,yeni bir arkadaş hayatınıza girebilir. Finansal yatırımlarda şanslı olacağınız bir ay olacak, özellikle değerli madenlere yatırım size kazandırabilir.

Aslan burcu

Eğitimlere odaklanacağınız, kendinizi geliştireceğiniz bir dönem başlıyor. Yeni öğreneceğiniz her bilgi size bir amaç ile geliyor olacak. Yeni iş hayatı için ilk adımlar olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik kararlara açık olabilirsiniz. Öfke ile ani kararlar almamanızı tavsiye ederim. Zaman ilaç olabilir. Araç alım satım konularında şanslı olacağınız bir ay olacak. Sağlığınıza bu ay dikkat etmeli. Sakarlıklara veya kazaya açık olabilirsiniz.

Başak burcu

Nisan ayının zengini Başak burcu, bereketli bir ay olacak sizin için. Zam alabilir, gelir artışı yaşayabilirsiniz. Gelen kazancı yatırıma çevirmeniz gereken bir ay olmalı. Ev, emlak toprak yatırımları sizin için şanslı olacak. Borç vermek, kefil olmak konularına dikkat etmelisiniz. Güvenli olmayabilir. İlişkilerinizde biriktirdiğiniz sorunları çözmek için zamana ihtiyacınız var, aceleci davranmamalı ve iletişim halinde yargılayıcı olmamalısınız.

Terazi burcu

Bu tutulma en çok sizi etkiliyor olacak. Özelikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz fiziksel ve sinirsel hassas olabilirsiniz. Papatya çayı iyi gelecektir. Uyku sorunlarına karşı meditasyon iyi gelebilir. Çok aktif bir ay olacak sizin için. Yeni iş fırsatları için şansınız açık olacak. Bekar Teraziler evlilik kararı alabilir. Evli Teraziler hamilelik düşünüyor ise uygun bir dönem olabilir. Kardeş ilişkilerinizde kırgınlıkları çözebileceğiniz bir ay olacak.

Akrep burcu

Kayıpların, ayrılıkların yasını tutmayı bırakmayı öğretecek bu tutulma size. Artık gündeminiz yeni yollar, yeni ilişkiler yeni bir serüven olacak. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için cesaret bulacağınız harekete geçeceğiniz bir ay olacak. Düşmanların, kıskançların, fesatların ifşa olacağı ve dostu düşmanı tanıyacağınız bir dönem. Finansal olarak birikimlerin artacağı bir ay olacak. Beklemediğiniz kaynaklardan para akışı açık olacak.

Yay burcu

Nisan ayı tatil ve gezme ayı sizin için. Sosyalleşeceğiniz bir ay olacak. Bu ay aşk hayatı en coşkulu ve tutkulu geçen siz olacaksınız. Küs olduğunuz kişi ile tekrar bir araya gelebilir, aradaki buzları eritebilirsiniz. İyilik yapıp iyilik bulacağınız bir ay olacak. Bol bol hayır işleri ile meşgul olabilirsiniz. Uzun zamandır isteyip elde edemediğiniz niyetinizi gerçekleştireceğiniz bir ay olacak.

Oğlak burcu

Çok çalıştınız, çok emek harcadınız. Bu ay hesaplaşma ayı. Ya tamam ya devam diyecek bir yolda olacaksınız. Kimi Oğlaklar yeni iş arayışına girerken, bazı oğlaklar ise mevcut alanını koruyacak. Ebeveyn sağlığı konuları gündeminizi meşgul ederken kendinizi ihmal etmeyin. Sevdikleriniz ile bir araya gelmek size iyi gelecek. Bu ay bir kaçamak yapın ve eğlenin. Hırslar bazen sandığımız gibi büyütmez. Hırsınızı terbiye etmeyi öğreneceğiniz bir ay olacak.

Kova burcu

Seyahat planlarını zaten yapmış olan Kovalar valizi elinde Nisan ayını bekliyor olabilir. Ufak bir kaçamak iyi gelecek. Nisan sonrası gündeminiz çok yoğun olacağı için öncesinde enerji toplayabilirsiniz. Astroloji gibi alanlara ilginiz artabilir. Spirütüel alanlara yönelebilirsiniz. Öğrenci Kovalar eğitim hayatınız umduğunuzdan iyi gidecek. İlişkilerde sürpriz kararlara, tekliflere hazır olun.

Balık burcu

Zaten duygusal olan balıklar bu ay duygusallığın dibini görecekler. Gözyaşı hazır bekleyen Balıkların kimi mutluluk göz yaşı dökerken, kimi Balıklar ayrılık gözyaşı dökebilir. İlişkilerinizde gereksiz gururu bırakıp affedici olabilirsiniz. Fazla af, fazla hata getirir unutmayın. Finansal konularda ve sağlık konusunda bereketli bir ay olacak. Miras, nafaka, tazminat, prim, emeklilik gibi ekstra kaynaklardan kazançlar gelebilir.