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Yılın ilk günü İstanbul'da elektrik kesintisi!

Yılın ilk günü İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Ocak Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..