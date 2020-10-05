Yüksek rakımlı Posof'a yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı sonrası yaylalar beyaza büründü.

Ülke genelinde sonbahar mevsimi hakim olurken, hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine de yılın ilk karı yağdı.

Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakınca, yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

ULAŞIMDA AKSAMA

Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Yılın ilk karı Ardahan'ın Posof ilçesine yağdı VİDEO



BUZLANMAYA KARŞI UYARILDI

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.























