Dolar
7.7623
0.0554%
Euro
9.1574
0.6683%
Altın
1914.11
0.7792%
Borsa
1157.25
1.0672%
G. Altın
477.09
0.6797%
Bitcoin
83743.67
1.5565%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Yılın ilk karı Ardahan'ın Posof ilçesine yağdı

    Yüksek rakımlı Posof'a yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı sonrası yaylalar beyaza büründü.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 16:31
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 16:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yılın ilk karı Ardahan'ın Posof ilçesine yağdı

    Ülke genelinde sonbahar mevsimi hakim olurken, hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine de yılın ilk karı yağdı.

    Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakınca, yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

    ULAŞIMDA AKSAMA

    Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

    Yılın ilk karı Ardahan'ın Posof ilçesine yağdı VİDEO

    BUZLANMAYA KARŞI UYARILDI

    Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #1

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #2

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #3

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #4

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #5

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #6

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #7

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #8

    Yılın ilk karı Ardahan ın Posof ilçesine yağdı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir