Yılın ilk karı geliyor! İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak?

Yılın ilk karı geliyor! İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak?

İstanbullular dört gözle kar yağışını beklerken, haberi Meteoroloji verdi. Peki İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte o tarih...

Ocak ayında kadar henüz kar göremeyen İstanbullular, beyaz örtüyü heyecanla bekliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklaması yapıldı. Ardından ise gözler kar yağışı ne zaman sorusuna çevrildi.

Hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

Peki İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte cevabı...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-16 Ocak haftası hava durumu tahminlerini paylaştı.

Ülke genelinde salı gününden itibaren sıcaklıklar düşecek.

Buna göre, 12 Ocak Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

Ancak kar yağışı İstanbul için kısa sürecek. Yağışlar perşembe günü yurdu terk edecek.