Yılın kelimesi 2022: Goblin modu nedir, ne anlama gelir?

Oxford Sözlüğü tarafından yılın kelimesi seçilen "Goblin Modu" nedir merak konusu oldu. Peki Goblin Modu ne demek? Anlamı nedir?

2022 yılının bitmesinde çok kısa bir zaman kala Oxford Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı.

Oxford Sözlüğü’ne göre, halk oylamasıyla 2022 yılının kelimesi olarak “Goblin Modu” seçildi

Dünyanın dört bir yanından oylamaya katılan 340 binden fazla kişiden yüzde 93’ü “Goblin Mode” kelimesini seçti.

Argo bir kelime olan "goblin"in kelime anlamı araştırma konusu oldu.

Oxford Sözlüğü yılın kelimesi 2022 Goblin Modu ne demek merak ediliyor. Peki Goblin modu nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Goblin modu ne demek?

Goblin Modu terimi ilk olarak 2009 yılında kullanıldı ancak bu yılın başlarında sosyal medyada viral hale geldi. Google Trends'e göre popülaritesi Şubat ayı başlarında artmaya başladı.

Oxford University Press’den yapılan açıklamada, "Goblin modu, sosyal medyada sergilenip giderek ulaşılamaz hale gelen estetik standartlara ve sürdürülemez yaşam tarzlarına isyan eden bireylerin ruh halini yansıtıyor" denildi.

"Goblin modundayım"

Goblin Modu kişinin toplumsal kalıpları reddedip istediği gibi davranması anlamına geliyor. Ayrıca tembel, pasaklı veya açgözlü bir davranış biçimi olarak da tanımlanıyor.

Terim, "goblin modundayım" veya "goblin moduna geçiyorum" gibi ifadelerle kullanılıyor.