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    Yılın son darbesi: Merkür retrosu başladı mı, ne zaman bitecek?

    Yılın son Merkür retrosu, merhaba dedi. Peki Merkür retrosu ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Etkilerine dikkat...
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 11:57
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    Yılın son darbesi: Merkür retrosu başladı mı, ne zaman bitecek?

    Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.

    Hayattaki her tersliği retroya bağlayanlar, dikkat etmeniz gereken zaman geldi.

    2022 yılının son Merkür retrosu, etkilerini 28 Ocak gecesi itibarıyla göstermeye başlıyor.

    Merkür'ün güç kaybettiği bu dönemde enerji düşmesi, iletişim sorunları, sağlık problemleri, maddi zorluklar ve günlük aksilikler yaşanabilir.

    Peki Merkür retrosu başladı mı? 29 Ocak Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte retro tarihleri...

    Yılın son darbesi: Merkür retrosu başladı mı, ne zaman bitecek? #1

    Merkür retrosu ne zaman bitecek?

    Yılın son Merkür retrosu 29 Aralık'ta başlayacak ve 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak.

    Merkür retrosunun etkileri ise sıkça araştırılıyor. Genel anlamda astrologlar retro süresinde her kararınız için en az iki kere düşünmeniz gerektiğini vurguluyor.


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