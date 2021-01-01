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Yılın son dolunayı, izleyenleri mest etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden doğan yılın son dolunayı, izleyenleri mest etti.
- İHA
- 01.01.2021 - 00:06
- Güncelleme : 01.01.2021 - 01:50
İstanbul Boğazı’nda dolunayın 15 Temmuz Şehir Köprüsü üzerinden doğuşu kendine hayran bıraktı. Boğaz’da yürüyüşe çıkan vatandaşlar dolunayın göz kamaştıran manzarasını hayranlıkla izleyip fotoğrafını çekti.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA KARTPOSTALLIK MANZARA
15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dolunayın doğuş anında oluşturduğu kartpostallık görüntüler havadan drone kamerası ile görüntülendi.
Yılın son dolunayı, izleyenleri mest etti-Video