Yılın tatlısı: Soğuk sütlü baklava tarifi

Son zamanların en popüler tatlısı soğuk baklava, MasterChef yarışmasının bu akşamki tarifleri arasında yer aldı. İşte klasik baklavayı unutturan bir lezzet olan soğuk baklava tarifimiz...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yarışmacılar geleneksel lezzetimiz olan baklavanın soğuk tarifi için mücadele edecek.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise soğuk baklava tarifini merak ediyor. Hazır baklava almak yerine evde hazırlamak isteyenler, ''Evde soğuk baklava nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Klasik baklavaları unutun; sütlü şerbeti ve çikolatalı sunumuyla damakları çatlatacak soğuk baklava, bu yılın en çok konuşulan tatlısı.

Şaşırtan görüntüsünün altında yatan lezzeti siz de merak ediyorsanız, yufka açmanıza bile gerek kalmadan kolayca hazırlayabilirsiniz.

İşte soğuk sütlü baklava tarifimiz...

Soğuk sütlü baklava tarifi VİDEO

SOĞUK SÜTLÜ BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

- 1 paket baklavalık yufka (mümkünse 40 adet)

- 300 gr tereyağı ya da margarin

- 250 gr iri çekilmiş fındık (fıstık ya da ceviz)

- Bitter çikolata rendesi

Şerbeti için;

- 1,5 litre süt

- 4 su bardağı toz şeker

- 400 gr sıvı krema

- 2 paket vanilin

Üzeri için;

- Kakao

- Bitter çikolata rendesi

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbetimiz için gerekli olan malzemeleri karıştırıp 5 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Yağınızı eritin ve tepsiyi yağlayıp baklavalık yufkayı serin.

Her katı fırçayla yağlayıp 20 kat çıkın. 20.kata fındık ve çikolata rendesini yayın. Üzerine tekrar her katı yağlayarak 20 kat yufkayı serin.

En son yufkayı da serdikten sonra biraz yağlayıp dilimleyin. Kalan yağı üzerine dökün; yağ az gelirse biraz daha ekleyin. 180 derecede ısınmış fırında yaklaşık 1 saat üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Üzeri ve altını hafif renk alınca fırından alın ve tatlının ilk sıcağı çıkınca 5 dakika sonra şerbetini dökün.

1 gece bekletip üzerine bolca kakao, çikolata rendesi ve toz antep fıstığı serpip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

SOĞUK BAKLAVA BESİN DEĞERLERİ