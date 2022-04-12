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    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı

    Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, balmumu heykel müzesine 4 Türk bilim insanı daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:20
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    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı

    Eskişehir'deki 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi', yıllardır kentte faaliyet gösteriyor.

    Bugüne kadar milyonlarca ziyaretçisi olan müzede çok sayıda ismin balmumu heykelleri bulunuyor.

    Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu heykellere bir yenisini daha kattı.

    4 yeni bilim insanı daha müzede

    Bu yeni heykeller arasında, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, giyilebilir kalp pili, akıllı yapay zekalı ilaçlar gibi icatlarıyla tıp literatürüne adını yazdıran, '30 Yaşından Küçük 30 Bilim İnsanı' listesine giren ve Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne en yüksek oyla seçilen ilk Türk bilim insanı olan fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren, aşı çalışmaları ile milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci yer aldı.

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #1

    Sergilenmeye başladı

    DHA'dan aktarılan habere göre; başkanın yaptığı balmumu heykelleri, müzede sergilenmeye başladı. Balmumu heykelleri, hem yoğun ilgi gördü hem de benzerlikleri ile ziyaretçilerin beğenisini topladı.

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #2

    Kız çocuklarının eğitimine harcanıyor

    Açılışı 19 Mayıs 2013'te yapılan ve balmumu heykel müzelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde; başta Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterler ile geçmişten bugüne bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan ünlü isimlerin heykeli bulunuyor. Müzenin tüm gelirleri ise engelli ve kız çocuklarının eğitimine harcanıyor.

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #3

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #4

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #5

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #6

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #7

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #8

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #9

    Yılmaz Büyükerşen, bu kez Türk bilim insanı heykelleri yaptı #10


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