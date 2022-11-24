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- Yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması haram mıdır?
Yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması haram mıdır?
- 24.11.2022 - 11:34
- Güncelleme : 24.11.2022 - 11:42
Vatandaşlar yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması caiz midir sorusuna cevap arıyorlar.
Yapılan yemek öncesi etin şarap ile marine edilmesi bilinen bir yöntem. Birçok vatandaş bu işlemin caiz olup olmadığını merak ediyor.
Konu hakkında merak ettiklerini Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden soran vatandaşlar aradıkları cevabu buldular. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü..
Soru
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı
İslam’da alkollü içkilerin tüketilmesi haram kılınmış (Mâide, 3/90), sarhoşluk veren her şeyin de haram olduğu ifade edilmiştir (Müslim, Eşribe, 74; Ebu Davud, Eşribe, 5). Diğer taraftan, gıdanın pişirilmesiyle alkolün bir kısmı buharlaşsa bile tamamen yok olmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla imalat veya pişirme aşamasında ya da sonrasında gıdalara alkol türevlerinin ilave edilmesi ve bunların tüketilmesi caiz değildir.