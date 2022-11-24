Petrol
84.9
-0.60%
Euro
19.4234
0.29%
Dolar
18.6302
0.05%
Altın
1.051
0.36%
Borsa
4875
0.43%
Bitcoin
314.834
-0.16%
BTXN Coin
5.99
-0.33%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması haram mıdır?

    Vatandaşlar dini açıdan merak ettikleri birçok soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyorlar..
    • 24.11.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması haram mıdır?

    Vatandaşlar yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması caiz midir sorusuna cevap arıyorlar.

    Yapılan yemek öncesi etin şarap ile marine edilmesi bilinen bir yöntem. Birçok vatandaş bu işlemin caiz olup olmadığını merak ediyor.

    Konu hakkında merak ettiklerini Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden soran vatandaşlar aradıkları cevabu buldular. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü..

    Soru

     

    Yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması caiz midir?

     

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

    İslam’da alkollü içkilerin tüketilmesi haram kılınmış (Mâide, 3/90), sarhoşluk veren her şeyin de haram olduğu ifade edilmiştir (Müslim, Eşribe, 74; Ebu Davud, Eşribe, 5). Diğer taraftan, gıdanın pişirilmesiyle alkolün bir kısmı buharlaşsa bile tamamen yok olmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla imalat veya pişirme aşamasında ya da sonrasında gıdalara alkol türevlerinin ilave edilmesi ve bunların tüketilmesi caiz değildir.


    Sultangazi'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Sultangazi'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Lahana turşusunun ilaç etkisi gösteren 5 faydası
    Sağlık

    Lahana turşusunun ilaç etkisi gösteren 5 faydası

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir