Yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması haram mıdır?

Vatandaşlar dini açıdan merak ettikleri birçok soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyorlar..

Vatandaşlar yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması caiz midir sorusuna cevap arıyorlar.

Yapılan yemek öncesi etin şarap ile marine edilmesi bilinen bir yöntem. Birçok vatandaş bu işlemin caiz olup olmadığını merak ediyor.

Konu hakkında merak ettiklerini Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden soran vatandaşlar aradıkları cevabu buldular. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü..

Soru

Yiyecekler pişirilirken şarap gibi alkollü içeceklerin katılması caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

İslam’da alkollü içkilerin tüketilmesi haram kılınmış (Mâide, 3/90), sarhoşluk veren her şeyin de haram olduğu ifade edilmiştir (Müslim, Eşribe, 74; Ebu Davud, Eşribe, 5). Diğer taraftan, gıdanın pişirilmesiyle alkolün bir kısmı buharlaşsa bile tamamen yok olmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla imalat veya pişirme aşamasında ya da sonrasında gıdalara alkol türevlerinin ilave edilmesi ve bunların tüketilmesi caiz değildir.