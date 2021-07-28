YKS açıklandı, gözler burs başvurularında! KYK burs başvurusu ne zaman? KYK yurt ve burs başvuru tarihleri..

YKS açıklandı, gözler burs başvurularında! KYK burs başvurusu ne zaman? KYK yurt ve burs başvuru tarihleri..

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. "KYK burs başvurusu ne zaman?" sorusu gündeme taşındı. İşte tarihler..

YKS sonuçları bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, tercih ve yurt başvurularına çevrildi.

Adaylar tercih heyecanı yaşarken, yurt ve burs başvurularını ise kaçırmak istemiyor.

Bu gelişmelerin akabinde, "KYK burs başvurusu ne zaman?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Detaylı bilgiye sahip olmak isteyen adaylar, yurt ve burs başvuru tarihlerine ilişkin soruları gündeme getirdi.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YURTKUR duyurularıyla tarihleri açıklanacak olan KYK başvuruları e- Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her sene Ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu seneki tarihi henüz açıklanmadı.

Ancak ÖSYM sınavı 26-27 Haziran'da yapıldı. Bu nedenle yakın bir zamanda başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor.

BARAJI GEÇEMEYEN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR Mİ?

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için 180 baraj puanı 170'e çekilmişti ancak bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

180 üstü alan adaylar ise zaten sınav barajını geçmiş bulunuyor. Bu sayede AYT sınavına giriyor ve TYT puanı ile ön lisans, lisans gibi programları tercih edebiliyor.

150 barajının altında kalan öğrenciler tercih hakkı yapamadıkları için özel üniversite de olsa girme hakkı da bulunmuyor.