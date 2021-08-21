Yoğun bakımların doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirkıran, "Aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımda yatıyor. Hastalık aşısız olan hastalarda ağır seyrediyor. Maalesef hayatlarını kaybedebiliyorlar" dedi.

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında, aşılama çalışmalarını hızlandırdı.

Yasakların kaldırılması normalleşmenin 3. etabı olarak adlandırıldı. Yasakların ilk kaldırıldığı dönem vaka sayıları yatay bir seyirdeydi.

Ancak Kurban Bayramı tatili ile birlikte hareketlilik artınca, vaka sayıları yeniden 20 bin bandını geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sık sık aşılamanın önemine dikkat çekerken, uzmanlar ise vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor.

Uzmanlar özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun bakım doluluk oranının bu sene yine yaşanmaması için dikkatli olunmasını istiyor.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, önlemlere dikkat edilmediği takdirde yoğun bakımlarda artış olacağını söyledi.

"AŞISIZ HASTALAR DAHA FAZLA YOĞUN BAKIMA YATIYOR"

Salgında gelinen son duruma ilişkin konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Prof. Dr. Oktay Demirkıran,

“Salgın bu kez farklı bir varyantla karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Delta varyantı ya da Delta Plus hastalar görülüyor. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak üyelerimizden ve diğer yoğun bakımlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlarda yatıyorlar. Hastalık aşısız olan hastalarda ağır seyrediyor. Maalesef hayatlarını kaybedebiliyorlar, yaş grubu olarak orta yaş grubu hastalar bunlar 35-55 yaş arası hastalar maalesef aşısız iseler daha ağır biçimde hastalıkları seyrediyor.

Yoğun bakım süreci çok zorlu bir süreç gerçekten, hastalar buraya yattıktan sonra onları kurtarabilmek için inanılmaz bir çaba harcıyoruz. Hayatta tutabilmek için uğraşıyoruz içeride onlar dışarıda hasta yakınları inanılmaz acı çekiyorlar. Bu acıları ne hastaların ne de hasta yakınlarının yaşamaması için mutlaka aşılanmayı öneriyorum. Aşı yaptırsınlar, maske takmayı ihmal etmesinler.” diye konuştu.

"MASKE TAKMAYANLAR VAR BU BİZİ ZORLUYOR"

Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demirkıran, "Doluluk noktası bazı şehirlerde ciddi doluluklar olduğunu öğrenmeye başladık biz aldığımız veriler dolayısıyla İstanbul’da henüz tamamen dolu veya yatak yok diyeceğimiz durumda değiliz ama birkaç hafta öncesine veya bir ay öncesine göre farklı bir duruma geçtik. Bizim yoğun bakımlar korona hastalarıyla artmaya başladı ama çok arttığı yerler var. Bu kez hastalık çılgınca hasta akışı şeklinde gerçekleşmiyor ancak gelen hastalar çok ağır tabloda geliyorlar.

Günlük verilere dikkat edersek ölüm oranlarının arttığını görüyoruz. Bu hastalığın ne kadar ağır seyrettiğini gösteren bir tablodur. Maalesef çok ciddi bir rehavet gözlüyoruz. Özellikle tatil yörelerinde maske tamamen unutulmuş durumda ama büyük şehirlerde de aynısı var. Toplu taşımalarda maske takmayan kişilerle karşılaşıyoruz, bu bizi zorlar.

Okulların açılmaya çalışıldığı bir dönemde eğer bu duyarlılığı bütün toplum olarak göstermezsek arkasından okullar neden açılmıyor diye şikayette bulunma hakkında sahip olamayız. Bu gözlediğimiz çok ciddi bir sorun şu anda” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımların doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı VİDEO

"DOLULUK ORANI YÜZDE 70 SEVİYESİNDE"

Önümüzdeki aylar için endişeli olduklarını ifade eden ve vatandaşların önlemleri uygulama noktasında hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Demirkıran, "Ekim - Kasım gibi endişelerimiz var, hastalık tekrar artış olur mu diye o yüzden bu konuda gerekli olan tüm hazırlıkları bütün yoğun bakımcı arkadaşlarımız yapıyorlar. Zaten pandemi döneminde en büyük sıkıntıları yaşayanlar yoğun bakımla ilgilenen hekimler oldu.

Yoğun bakımlar doldu, taştı yer bulunamaz oldu. Dolayısıyla şu anda buna karşı tedbirli olmak için hazır durumdayız gibi görünüyor. Geçen yıl bu dönemde daha az hasta sayısı var gibi gözüküyordu. Tabii hasta sayısı arttıkça bizi endişelendiriyor.

Günlük vaka sayısının artışı bir problem ama bunu önlemenin yolunun olduğunu bilip yapmıyor daha enteresan. Doluluk oranı şu anda yüzde 60-70’ler civarında görülüyor. Biraz dikkate almak, uyarılmak lazım. Oran artabilir, dikkatli davranmak lazım." dedi.