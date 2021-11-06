Yoğun sis Çanakkale Boğazı'nı trafiğe kapattı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yoğun sis Marmara Bölgesi'nde İstanbul kadar Çanakkale Boğazı'nda da etkili oluyor.

Bölgede görüş mesafesi sis nedeniyle neredeyse tamamen ortadan kalktı.

ÇİFT YÖNLÜ GEÇİŞE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 20.15 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.

Marmara ve Ege Denizi'nden boğaz girişine gelen gemiler, demir bölgelerinde bekletiliyor.



