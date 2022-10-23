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    Yoğun sis Kars'ın Sarıkamış ilçesini ele geçirdi

    Kars'ta yoğun sis etkili oldu. Hayvan otlatan çobanlar da zor anlar yaşadı.
    • 23.10.2022 - 18:31
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 18:32
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    Yoğun sis Kars'ın Sarıkamış ilçesini ele geçirdi

    Hava sıcaklıları değiştikçe, hava olayları da bulunulan yerin görünümünü etkiliyor.

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı, en fazla açık arazide hayvan otlatan çobanlar zor durumda kaldı.

    Hava sıcaklığında ani düşüş yaşandı

    Kars'ın kent merkezinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

    Görüş mesafesi 20 metre

    Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi ve ilçe girişinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

    İlçede hayvanlarını otlatan çobanlar da sisten dolayı zor anlar yaşadı.

    Yoğun sis Kars'ın Sarıkamış ilçesini ele geçirdi VİDEO

    Kars

    Kars

    Kars

    Kars

    Kars

    Kars

    Kars

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    Kars

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