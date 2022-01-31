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    'Yok benim sevgilim yapmaz ya' demeyin! İşte aldatmaya meyleden burçlar...

    Astrolojiyi takip edenler burçların özelliklerine hakim ancak etmeyenler bu konuda eksik kalabiliyor. Bazı burçlar sadık olmaları ile öne çıkarken, bazıları ise aldatma potansiyeline sahip olabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 17:29
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    'Yok benim sevgilim yapmaz ya' demeyin! İşte aldatmaya meyleden burçlar...

    2022 yılına girdikten sonra hem astrolojik göstergeler hem de ay düğümleri üzerinde gerçekleşen tutulmalar değişti.

    Bu yılın en şanslı burçlarının belli olmasının ardından, ay düğümleri tutumları Boğa ve Akrep aksına yerleşti.

    Astrolojiye hakim olanlar gökyüzüne dair bu etkileri biliyor ve burçları analiz edebiliyor ancak astrolojiyi takip etmeyenlerin burçlar hakkında fikri olamayabiliyor.

    Her burcun kendi has özellikleri varken bazıları sadık olmasıyla bazıları güzel bazıları ise ihanet etme potansiyeli ile öne çıkıyor.

    Aldatmaya yakın olan burçları öğrenmek ve özelliklerini bilmek önemli...

    Ama genel etkiler için yine haritaya bakılması gerekiyor. Peki, hangi burçlar aldatmaya meyillidir?

    İşte astrolojiye göre aldatmaya meyilli olan burçlar...

    ALDATMAYA MEYİLLİ OLAN BURÇLAR

    • İKİZLER
    • TERAZİ
    • YAY
    • KOVA

    Bu burçların aldatma eğilimi diğer burçlara göre daha fazla diyebiliriz. Ancak astrolojide sadece güneş burcu değil aynı şekilde yükselen burcu büyük önem taşır.

    Bu nedenle haritayı genel anlamda ele almak ve incelemek gerekir. Genel açıklamalarına gelirsek; Yay ve Kova özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemez.

    Yok benim sevgilim yapmaz ya demeyin! İşte aldatmaya meyleden burçlar... #1

    Bu nedenle kısıtlandıklarını hissettiklerinde kendilerini daha özgür bırakacak birilerine gidebilirler.

    İkizler ise kafası hep karışık olan burçlardan... Aldatma potansiyeline sahip olan İkizler, ait olma duygusunu oldukça geç tadarlar.

    Teraziler ise flörtöz tarafını engelleyemez ve çok fazla seçenek arasında kimsenin kalbini kırmak istemez.

    Yok benim sevgilim yapmaz ya demeyin! İşte aldatmaya meyleden burçlar... #2


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