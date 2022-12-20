Yok diye üzülmeyin: Airfryer'ların bilinmeyen zararları

Airfryer yani hava fritözü olarak bilinen son dönemin en popüler mutfak aleti, pratik ancak sanıldığı kadar sağlıklı değil. İşte airfry kullanmanın tahmin edemeyeceğiniz zararları...

Son günlerin en popüler küçük mutfak aleti: Airfryer...

Çeyiz dizenlerden tutun evli bekar farketmeden herkes airfryer satın alıyor. Sosyal medyada viral olan airfryer tarifleriyle oldukça cezbedici hale gelen "hava fritözü" sağlıklı mı yoksa zararlı mı tartışılıyor.

Az yağda kısa bir sürede pratik bir şekilde yemek hazırlamak ve mutfakta küçük bir yer kaplaması açısından tercih edilen airfryerlar, aslında birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Tasarruflu olması vesilesiyle sıkça tercih edilen hava fritözleri, sıcak hava üfleyerek yemekleri pişiriyor. Peki gerçekten sağlıklı mı? Airfryer kanser yapar mı? Airfryer'da yemek pişirmek kansere yol açar mı? İşte inceliyoruz...

Airfryer'ların bilinmeyen zararları

Airfryer zararlı mı sorusu birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor.

Tam olarak netleşmeyen bir durum olarak airfyer kullanmak derin yağda kızartma yapmaktan biraz daha sağlıklı gibi duruyor. Ancak beraberinde getirdiği bazı riskler de mevcut.

Yiyecekleri airfryer gibi aletlerle yüksek sıcaklıklarda pişirmek akrilamid, heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabilir.

2015'te yapılan bir başka araştırma, air-fryer'da pişen patatesin nişasta jelatinizasyonunun daha az olduğunu göstermişti. Parçalanmamış olan nişasta granülleri soğuk suda çözünmüyor ve suyu emerek şişiyor. Gıdanın tadını etkileyen bu süreç nişastanın jelatinleşmesi diye biliniyor.

Bu nedenle havayla pişirilen patatesler, yağda kızartılmış ürünlere kıyasla biraz daha sert ve kuru bir dokuya sahip olabilir.

Airfryer'da pişirilen yiyeceklerin içi pişmemiş veya çiğ kalabilir, havuç veya fasulye gibi bazı yiyecekler için zararlı olmasa da çiğ/pişmemiş et gıda zehirlenmesi, ishal, mide ağrısı vb. gibi ciddi sorunlara yol açabilir.