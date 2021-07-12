YÖKDİL/2 başvuruları için son gün! YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2021

YÖKDİL/2 sınavına hazırlanan ve başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen binlerce aday, "YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman bitecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2021...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve binlerce adayın aylardır hazırlandığı Yabancı Dil Tespit Sınavı için başvurular başladı.

ÖSYM resmi sitesinden yaptığı açıklamada başvuruların başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

Açıklamayı takip edemeyen binlerce aday, "2021 YÖKDİL/ 2 başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar..

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YÖKDİL 2 sınavına başvurular, 02 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 02 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YÖKDİL kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





YÖKDİL 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YÖKDİL/ 2 başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YÖKDİL kılavuzunda yer almaktadır.