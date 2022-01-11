2022 yılı bedelli askerlik ücretinin açıklanmasıyla birlikte asker ve yoklama kaçağı olanlar, bedelliden faydalanabilecek mi merak ediliyor. Peki yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilir mi 2022?

Askerlik zamanı gelmesine rağmen "mazereti olmadığı halde" teslim olmayan erkekler, yoklama kaçağı sayılır ve idari para cezasına çarptırılıyor.

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen yoklama kaçakları, 2022 yılında bedelliden yararlanabilecek mi merak konusu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanabilmek için asker kaçağı durumuna düşmemek gerekiyor. Peki asker kaçakları 2022 bedelliden yararlanabilecek mi? İşte detaylar..

ASKER KAÇAKLARI İÇİN BEDELLİ ASKERLİK 2022

Bedelli askerlik düzenlemesine dair Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilen başvuru şartlarında şu dört madde yer alıyor. Bedelli askerlik için başvuruda bulunabilmek için vatandaşların sağlamaları gereken haklar şu şekilde;



-Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak.



- Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak.



- Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.



- 5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek.



İlan edilen maddeler uyarınca bedelli askerlik için gerekli işlemlerin yoklama kaçağı durumuna düşmeden tamamlanması gerekiyor. Ancak birçok genç bu durumda yer aldığı için bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanamıyorlar.

2022'de bu durumda olan vatandaşlar henüz herhangi bir af çıkmadı.