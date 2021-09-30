Yorgun mermi nedir, öldürür mü? İşte yorgun mermi menzili

Yorgun mermi, can alması ve haberlere konu olması dolasıyla birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki Yorgun mermi nedir, öldürür mü? Yorgun mermi menzili ne kadar? İşte detaylar...

Bugüne kadar birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yorgun mermi,belirli periyodlarla gündeme geliyor.

Özellikle düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerde karşılaşılan yorgun mermi, her ne kadar ilk hızını kaybetse de yine de can alabiliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı da düğünlerde silah kullanılması hakkında uyarılarda bulundu. 'Hiçbir mermi havada kalmaz' sloganıyla klip hazırlanarak mutlu günlerin üzüntüye dönüşmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Bu geliişme sonrası "Yorgun mermi nedir, öldürür mü?" sorularınınn yanıtları merak konusu oldu. Peki, yorgun mermi nedir, ne demek? Yorgun mermi menzili ne kadar? İşte, detaylar...

YORGUN MERMİ NEDİR, ÖLDÜRÜR MÜ?

Yorgun mermi, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanması anlamını taşımaktadır.

Namludan çıkan merminin maksimum 1500 metreye kadar yükselebilme kapasitesinde olması dolayısıyla hız kaybetmekte ve yer yüzüne düşmektedir.

Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı için yer yüzüne düşüş hızı da bu nedenle ölümcül olabilmektedir.