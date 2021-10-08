Seyhan Nehri'nin yüzeyi yosunlarla kaplanınca, belediye ekipleri temizleme çalışmasına başladı. Bir haftadan fazla süren temizlik çalışmaları sonuç verirken, Seyhan'ın eski güzelliği geri geldi.

Adana'nın Seyhan ile Yüreğir ilçelerinin arasından geçen Seyhan Nehri'nin yüzeyi yosunlarla kaplandı.

Ortaya kötü görüntülerinin çıkmasının ardından, belediye ekipleri harekete geçti.

Yosunların boyu 2 metreye kadar çıkarken, 60 görevli, Devlet Su İşleri ekiplerinin baraj suyunu kesmesiyle nehir yatağına indi.

Ekipler yaklaşık 3 metrelik alana yayılan yosunları, 1 hafta süren çalışmalar sonucu temizledi.

Yosunlar temizlendikten sonra nehre yeniden su verildi.

KANO GEZİNTİLERİ BAŞLADI

Belediye ekipleri deniz araçlarıyla kalıntı temizliğini sürdürürken kötü görüntünün ortadan kalkmasının ardından vatandaşlar, tekrar nehrin çevresinde vakit geçirmeye başladı. Bazı kişiler kanoyla nehirde gezintiye çıkarken, bazıları balık tuttu.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklarda konaklayan ördekler, yeniden nehirde su üzerine çıktı.

Yosunlarda temizlenen Seyhan Nehri eski güzelliğine kavuştu VİDEO

"NEHRİN O HALDE OLMASI BİZİ ÜZÜYORDU"

Ailesiyle birlikte nehir kenarına piknik yapmaya geldiklerini söyleyen İsa Karakaya, “Yosunlar varken güzel bir görüntü yoktu. İnsanlar buraya stres atmaya, temiz hava almaya geliyor. Nehrin o şekilde olması bizi üzüyordu.

Temiz görmek mutlu etti. Çocuklarımızı alıp geldik. Gölün tadını çıkarıp piknik yapacağız.” dedi.