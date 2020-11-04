Youtube Market ile içeriklerinizin bilinirliğini artırarak, ana sayfa üzerinden ve diğer sosyal medya hesaplarından takip alanını genişleterek izlenme rekorlarını siz de kırabilirsiniz.

Youtube Marketle Fenomen Olun!

YouTube, Türkiye’de ve dünyada video platformu olarak ilgi çekici içeriklerin bulunduğu büyük bir sitedir. Yüzbinlerce kişinin kanalının youtube üzerinden tanınır olması, izlenme rekorları kırarak dünyada tanınmasını sağlayan en etkili algoritmaya sahiptir. İçeriklerin bilinirliğini artıracak, ana sayfa üzerinden ve diğer sosyal medya hesaplarından takip alanını genişletecek izlenme rekorlarını siz de kırabilirsiniz.

Youtube’da Nasıl İzlenirim?

Bütün sosyal medya kullanıcınlarının aklına gelen sorulardan biri olarak “Youtube’da izlenmemi nasıl artırırım’’ sorusunun cevabını Youtube Market 2014 yılından bu yana vermiş ve hızlı bir şekilde izlenme hizmeti sağlmaktadır. Gerçek izleyicilerle kanalınızın takipçi kazanması ve fenomen olması için ihtiyacınız olan bütün izlenme sınırlarını takip etmiş ve ona göre organize olarak kısa zamanda izlenme sayısını yükseltebilmektedir. Video platformaları üzeriden size sunulan özel seçeneklerle kısa zamanda gerçek izleyiciler kazanmanızı sağlayacak olan binlerce izlenme imkanını anında elde etmenize imkan verilmiştir.

Aktif abonelik ve izlenme işlemlerini bulabileceğiniz binlerce izleyiciyi sizin kanalınıza yönlendirirken, sizden özel şifre ve kullanıcı adı istemeden sadece link ile kanalınızın popülerlik kazanmasını sağlamıştır. Türkiye’de bir numaralı youtube izlenme hizmeti vermeyi başarabilen Youtube Market, gerçek izleyicilerle kanalınızı üst sıralara taşımasını sağlamaktadır. Güvenilir izlenme ve yüksek izlenme sayılarına ulaşabileceğiniz bu hizmet ile anında online alandan güvenli satın alma işlemi yaparak, kısa zamanda youtube izlenmenizi artırmanızı sağlayacaktır. Hemen satın alarak, size özel seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Youtube İzlenme

Kaliteli izleyiciler sayesinde 24 saat içerisinde başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Bu hizmet kapsamında sunulan güvenli ödeme alanı aynı zamanda telafi garantisi de bulunmaktadır. 30 sn ile 5 dk arasında izlenme süresi sayesinde hem kaliteli izleyiciler videonuzu izlemiş olacka hem de izlenme süreniz artacaktır.

Youtube reklamlarından para kazanmak, kanalınızın yaygınlaşması ve yayınlarınızın diğer platformlara aktarılması için gerekli olan bütün seçenekler sunulmuştur. 1000, 2000 ve 5000 youtube izleyicisiyle yolculuğa başlayabilir hayal ettiğinizden çok daha kısa sürede popüler olabilirsiniz İzlenme sınırını aşarak, 24 saat içerisinde güvenli bir şekilde kanalınızın üst sıralara taşındığını görebilirsiniz.

Youtube Market Abonelerinizi Artırır!

Youtube üzerinden kanalınızın büyük bir kitleye hitap etmesini istiyor ve bunun için birçok alanda reklam yapmaya hazırlanıyor olabilirsiniz. Ancak izlenme sınırını aşamazsanız, videolarınızdan para kazanmanız imkansızdır. Bunun için özel abonelik satın alma ve Youtube izlenme süresi satın alma işlemlerini tamamlamanız gerekecektir. Youtube izlenme satın alarak, kanalınızın hem daha fazla abone almasını hem de diğer sosyal mecralarda tanınır olmasını sağlayabilirsiniz.

Youtube üzerinden 100, 500 ve 1000 abonelik alarak, kanalınızın kısa zamanda tanınır olmasını sağlar, 48 saat içerisinde başarıya ulaşabilirsiniz. Telafi garantisiyle, güvenli ödeme yöntemleri sunmakta olan Youtube Market, Türkiye’den en geniş yelpazesine sahip, güvenilir bir destek alanını oluşturmaktadır.

Youtube Market’le Para Kazanmaya Başlayın!

Youtube üzerinden ciddi para kazanabilmeniz için bazı koşullar vardır. Bu koşulları ilk etapta aşmanız zor olabilir ama Youtube Market sizin bu konuda en büyük destekciniz olacaktır. Youtube üzerinde 1000 abone ve son 12 ay içerisinde 4000 saat koşulu vardı. Youtube Market üzerinde yer alan 4000 saat izlenme süresi paketi ile birlikte para kazanma kilidini açabilir ve videolarınıza reklam alabilirsiniz. Bu sayede artık sizde para kazanma için ilk ciddi adımı atmış olacaksınız.

Youtube Market’le Beğenilerinizi Artırın!

Youtube video yayınlarıyla bir kazanç kapısı olarak, belirli bir yatırımın oluşturulmasını sağlayacak algoritmaya sahiptir. Bunun için öncellikle izleyicilerinizi artırmanız ve aynı zamanda beğenilerinizle de kitlenizi genişletmeniz gerekir. Aylık olarak size sunulan ödeme planında kanalınızın kaç dakika izlendiği ve ne kadar beğeni aldığına da bakılacağı için size özel seçenekleri Youtube Market üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Gerçek izleyiciler, aboneler ve beğeniler için binlerce seçenek sunulurken 10 dk ve 24 saat içerisinde başarıya giden yolda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Beğenilerinizi 50, 100 ve 500 olarak alabilir, kaliteli beğenilerle kanalınızın popüler olmasını sağlayabilirsiniz. Youtube üzerinden para kazanmak için size sunulan kaliteli beğenilerle kısa zamanda kanalınızı zirveye taşıyabilirsiniz.

Youtube Market Uygun Fiyata Popüler Seçenekler

Youtube üzerinden videolarınız yayınlandığı an, izleyicilerinizin artması için sosyal medya mecrasını kullanabilirsiniz. Ancak size kestirme bir yol sunarak, güvenli ödeme imkanlarıyla Youtube Market, uygun fiyat imkanlarına yer vermektedir. Kaliteli beğeni, izlenme ve aboneliklerin 10 dk ile 48 saat içerisinde göndereceğiniz link üzerinden takip edilmesi sağlanır.

Güvenli kullanım için gerçek izleyiciler, beğeniler ve aboneliklere yer vererek, telafi garantisini de sunmaktadır. Beğeni satın alma ve izlenme satın alma işlemiyle, kısa zamanda hayal ettiğiniz sınıra ulaşabilir, kanalınızın popülerliğini artıracak püf noktaları da keşif edebilisiniz. Uygun fiyat ve anında izlenme imkanı sunacak özel seçenekler anında linkinize yönlendirilecektir.