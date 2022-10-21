YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi! İşte güncel YouTube Premium ücretleri..

Türkiye'de kullanılan YouYube Premium abonelik ücretlerine zam yapıldı. Vatandaşlar yeni güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte güncel fiyat listesi..

Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretlerine zam yapıldı. Kullanıcılar YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki bireysel, aile ve öğrenci YouTube Premium abonelik ücretleri yeni gelen zamlardan sonra ne kadar oldu? İşte güncel YouTube Premium abonelik ücretleri..

YouTube'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz."

"Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

YouTube Premium bireysel üyelik

Aylık 16,99 lira olan YouTube Premium bireysel üyelik ücret zamlar sonrası 29,99 liraya yükselecek.

YouTube Premium aile üyeliği

Yeni gelen zamlar ile birlikte YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 liraya yükseldi.

YouTube Premium öğrenci üyeliği

YouTube Premium öğrenci üyeliği ücretleri aylık 19.49 liraya yükseltildi.

