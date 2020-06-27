YouTuber Jenna Marbles, 20 milyonluk kanalından ayrıldı

Bazı videoları nedeniyle tartışma konusu olan Amerikalı içerik üreticisi, "Bir süreliğine ya da sonsuza dek bu kanalı bırakmalıyım." dedi.

YouTube'da 20 milyondan fazla aboneye sahip olan Jenna Marbles, 9 yıl önce platforma yüklediği bazı videolar nedeniyle tepkilerin odağına oturdu.

Söz konusu videoların ırkçı ve cinsiyetçi bulunması ve artan tepkilerin ardından radikal bir karar alan Marbles, kanalını bıraktı.

TEPKİ ÇEKEN İÇERİKLER

Kanalından açıklama yapan Marbles, "Kendimizi zehirli olan her şeyden arındırdığımız bir zamanda olduğumuzu hissediyorum." dedi, ırkçı ve cinsiyetçi videolarından dolayı özür diledi.

YÜZÜNÜ SİYAHA BOYADI

Jenna Marbles adıyla bilinen Mourey, 2011 ve 2012 yılında çektiği videolarla gündeme geldi. Bir videosunda yüzünü siyaha boyayarak rapçi Nicki Minaj'ı taklit eden Marbles, diğer videosunda Asyalılarla dalga geçen bir rap şarkısı söyledi ve diğer bir videosunda ise çok fazla insanla birlikte olan kadınları eleştirdi.

"NİYETİM BU DEĞİLDİ"

Niyetinin, siyah yüz vurgusu yapmak olmadığını belirten YouTuber, "Bu videoyu paylaşarak veya bu izlenimi vererek sizi rahatsız ettiysem ne kadar inanılmaz üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Niyetim asla bu değildi. Utanç verici. Korkunç. Keşke geçmişimin bir parçası olmasaydı." dedi.

"BİR SÜRELİĞİNE YA DA SONSUZA DEK KANALI BIRAKMALIYIM"

Jenna Marbles, 2010 yılında açtığı kanalda şimdilik var olamayacağını ifade ederek, "Sanırım şimdilik bu kanalı ardımda bırakmam gerekiyor. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Sadece içeriklerimin kimseye zarar vermediğinden emin olmak istiyorum. Bir süreliğine ya da sonsuza dek bu kanalı bırakmalıyım." şeklinde konuştu.