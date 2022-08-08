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    Yozgat Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki lavantalar beğeni topluyor

    Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki lavantalar görsel şölen sunuyor.
    • 08.08.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:25
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    Yozgat Şehir Hastanesi'nin bahçesindeki lavantalar beğeni topluyor

    Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık hizmetlerinin yanı sıra, çevre düzeni ve peyzajı ile de gözleri kamaştırıyor.

    Temmuz ve ağustos aylarında çiçek açan lavantalar adeta açık hava stüdyosunu andırıyor.

    Hastaneye gelenler lavantayla fotoğraf çektiriyor

    Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan lavantalar, etrafa da mis kokular yayıyor. Hastane bahçesine gelen ziyaretçiler ise lavantalar arasında gezinti yaparken hatıra fotoğrafı çekiliyor.

    "Hayran olmamak elde değil"

    Yozgat Şehir Hastanesi’ne muayene için gelen Sema Özer, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Lavanta kokusu, doğallığı çok güzel. Lavantaların görünüşüne hayran olmamak elde değil. Zaten çok güzel ve konforlu olan hastanenin güzelliğine güzellik katıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz, ellerine sağlık.” dedi.

    Yozgat Şehir Hastanesi nin bahçesindeki lavantalar beğeni topluyor #1

    Yozgat Şehir Hastanesi nin bahçesindeki lavantalar beğeni topluyor #2


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